快訊

Chrome慘了！外媒實測ChatGPT Atlas瀏覽器「4點優勢」大勝

川習會前新華社發「鍾台文」：認同兩岸一家人就可對話溝通

必勝客突發人事異動掀熱議！「2位年資逾20年同仁將解職」 涉及全台50間門市

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／即將屆齡退休…高雄陽明派出所巡佐家中身體不適 急送醫搶救不治

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市三民二警分局陽明派出所55歲的陳姓巡佐，達屆齡退休年齡，25日上午在家突然身體不適，妻子打119求救，雖被緊急送醫搶救，仍宣告不治；陳姓巡佐驟逝的消息傳到派出所和分局後，讓同仁深感錯愕與不捨。

據了解，陳姓巡佐年輕時從警，長期在三民二警分局服務，在陽明所當巡佐的績效和工作態度很好，人緣也很好，和同事之間相處如同一家人，不少長官也稱讚他是優良幹部。

陳姓巡佐連休兩天假，前天下午原本要返回工作崗位上班，但上午突然在家中身體不適，妻子打119求救，沒料，雖緊急送醫搶救，仍回天乏術。

陳姓巡佐驟逝後，家人去電派出所告知，接到電話的同仁深感錯愕，派出所同仁難過落淚，消息傳回分局讓認識陳姓巡佐的各單位同仁相當不捨。

由於陳姓巡佐不幸過世，分局和派出所將協助家屬處理後事事宜，讓陳姓巡佐走完人生最後一哩路。

高市三民二警分局陽明派出所一名陳姓巡佐驟逝，讓同仁深感錯愕與不適。記者石秀華／攝影
高市三民二警分局陽明派出所一名陳姓巡佐驟逝，讓同仁深感錯愕與不適。記者石秀華／攝影

妻子 家人

延伸閱讀

高雄5歲男童玩機器人公園受傷引緊張 救護員抵達一堆人圍觀

「2025高雄Wild Wild野生活」11月衛武營登場 同場加映萬聖節盛典歡樂連連

高雄近千人挑竹擔喊口號 再現客家義民護糧護鄉

高雄遶境放鞭炮導致「家裡全是煙」 環保局開6張單...罰1.8萬元

相關新聞

疑似A柱視線死角…花蓮老翁走斑馬線遭公車撞上 頭部受創昏迷指數只剩3

花蓮車站前昨天發生公車撞行人事故，陳姓公車司機在國聯一路左轉國聯四路時，疑似視線被A柱遮擋，不慎撞上走在斑馬線上的林姓老...

獨／即將屆齡退休…高雄陽明派出所巡佐家中身體不適 急送醫搶救不治

高雄市三民二警分局陽明派出所55歲的陳姓巡佐，達屆齡退休年齡，25日上午在家突然身體不適，妻子打119求救，雖被緊急送醫...

新莊移工宿舍清晨竄火煙一度延燒 消防助10移工即時逃生

新北市新莊區化成路1棟4層樓公寓，今天清晨6時許發生火警。火舌及濃煙從2樓、3樓處不斷竄出，由於該公寓為移工宿舍採用木板...

影／駕駛未禮讓行人影片曝光 八德警提醒依法可罰6000元

自小客車行經行人穿越道時，未依規定禮讓正在通行的行人。圖：讀者提供 近期網路流傳一段行車紀錄器影片，內容顯示一輛自小客車行經行人穿越道時，未依規定禮讓正在通行的行人，引起網友熱議。對此，桃園市政府警察

公車司機雨中抱爬行身障婦上下車 溫暖一幕感動全車乘客

三重客運司機林榮新21日上午駕駛857路公車行經蘆洲時，1名60多歲身障老婦在路上爬行欲搭車至板橋，林男見狀下車將老婦抱...

桃園又見行人過馬路被撞 警：未接獲報案

桃園市八德區介壽、興豐路口車流量大，近日傳出民眾走行穿線過馬路被撞，影片昨天在網路流傳，引發民眾議論；八德警方表示，目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。