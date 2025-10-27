聽新聞
獨／即將屆齡退休…高雄陽明派出所巡佐家中身體不適 急送醫搶救不治
高雄市三民二警分局陽明派出所55歲的陳姓巡佐，達屆齡退休年齡，25日上午在家突然身體不適，妻子打119求救，雖被緊急送醫搶救，仍宣告不治；陳姓巡佐驟逝的消息傳到派出所和分局後，讓同仁深感錯愕與不捨。
據了解，陳姓巡佐年輕時從警，長期在三民二警分局服務，在陽明所當巡佐的績效和工作態度很好，人緣也很好，和同事之間相處如同一家人，不少長官也稱讚他是優良幹部。
陳姓巡佐連休兩天假，前天下午原本要返回工作崗位上班，但上午突然在家中身體不適，妻子打119求救，沒料，雖緊急送醫搶救，仍回天乏術。
陳姓巡佐驟逝後，家人去電派出所告知，接到電話的同仁深感錯愕，派出所同仁難過落淚，消息傳回分局讓認識陳姓巡佐的各單位同仁相當不捨。
由於陳姓巡佐不幸過世，分局和派出所將協助家屬處理後事事宜，讓陳姓巡佐走完人生最後一哩路。
