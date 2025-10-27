竹市晴空匯火災調查報告遭扭曲？ 消防：部分媒體斷章取義

新竹市「豐邑晴空匯」火警造成2名消防員殉職。記者黃羿馨／攝影 新竹市豐邑晴空匯社區去年發生火警，造成兩名消防員李詠真、周立鑫在救人過程中殉職。鏡週刊日前報導，監察院最新調查，市府未全盤掌握入室人員名單、指揮調度混亂，制度失靈才是主因，揭「竹市府甩鍋內幕」。新竹市光復義消分隊徐姓隊員今說，救災沒有外界想像那麼簡單。

也有市府人員私下說，監院調查報告遭媒體斷章取義，不僅打擊第一線消防同仁的士氣，更讓全體消防、義消同仁造成二次傷害。

光復義消分隊徐姓隊員說，他當天全程在現場協助，沒在現場的人絕對不知道當天環境有多麼惡劣，幾百個人受困、沒電烏漆嘛黑又濃煙密佈、無線電通訊不好，警消人力非常吃緊，救災沒有外界想像那麼簡單。

徐姓隊員說，如今，市府持續幫消防充補人力，明年預計還會有30至40個新生來報到、之後每年還陸續會有幾十人，為了人員的增加，市府也在研議後預先將分隊改建，他覺得，這才真的有幫到外勤的忙，希望外界可以多給消防義消們關心，不要一直打擊大家的心情。

市府人員私下表示，市長高虹安自事發以來多次親赴慰問殉職消防員家屬，除表達市府的歉意與哀悼，也承諾將全力協助家屬後續照顧與相關權益事宜。調查報告中也從未有市府甩鍋的說法，監察院報告中所述的是完整救災過程，本為陳述及還原救災當時之時序與事實，卻被特定媒體斷章取義誤導讀者，未能如實呈現調查報告全貌，不僅打擊第一線消防同仁的士氣，更讓全體消防、義消同仁造成二次傷害。

對此，市府指出，晴空匯事故發生後，市府一直積極配合監察院及中央災調會調查，並詳實提供救災現場資訊，監察院報告中所述救災過程，於市議會定期會亦進行完整專案報告，市府皆詳實向監察委員及市議會說明。

同時，市府也提出如公安345政策、火場安全管制作為、無線電改善、個人救災裝備提升、強化公安簽證項目或設備改善等多項改進事項，目前除雲梯車交期需至明年7月完成交車外，已完成各項精進與改善作為，確實強化竹市公共安全。

鏡週刊指出，監察院調查，豐邑晴空匯火災起因是大樓管道間電力配線短路，導致多項防火避難設施失靈，火勢瞬間擴散。由於電源與緊急電源同時燃燒斷裂，連防火警報都無法運作，讓火場變成人命陷阱。報告指出，兩名消防員進入火場後多次透過無線電求救，卻無人接收訊號。直到20分鐘後外部人員才聽到微弱呼救聲，搜索時已來不及。