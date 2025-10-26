快訊

桌球／拍下香港組合 鄭怡靜、林昀儒WTT倫敦站混雙奪冠

高雄母子當街起爭執…兒將母推倒在地雙方拉扯 路人出面制止

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市一對母子今晚近7時許在中正三路的人行道起爭執，年約4、50餘歲的婦人被兒子推倒在地，雙方拉扯時，路人趨前關心，婦人兒子被告誡後，碎念一下跑離現場，婦人不願報警離去；警方指未接獲報案，將釐清母子身份，通報家暴

網路社群「社會事新聞影音」今晚貼出一則影片，影片中一名婦人坐在人行道上，年輕男子站在身旁，不斷喃喃自語，後婦人起身，雙方又發生拉扯，有路人見狀趨前關心。

該名年輕男子是婦人的兒子，路人勸說勿再動手拉他母親的手會受傷，年輕男碎念後，快步跑離現場；路人詢問婦人是否要報警，婦人婉拒，感謝路人後離去。

轄區新興警分局指出，經檢視影片內容，該對母子爭執情形恐有涉及家暴情事，分局後續會訪查釐清兩人身分，並依職權通報家暴案給權責單位。

高雄母子在新興區中正三路人行道上起爭執　兒將母推倒在地，雙方拉扯，路人出面制止。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄母子在新興區中正三路人行道上起爭執　兒將母推倒在地，雙方拉扯，路人出面制止。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

人行道 家暴

相關新聞

CM-11勇虎戰車零件掉落 台61苗栗竹南2地點害6名騎士摔車受傷

一輛參加「陸勝一號」演習的CM-11勇虎戰車今天上午在台61線苗栗縣竹南鎮路段零件掉落，造成相隔1.7公里2個地點、路過...

影／中市龍井木業工廠火警 目擊者：風勢助長火勢很嚇人

台中市龍井區觀光路一家木業公司的鐵皮工廠下午發生火警，因為廠內有木製品，加上風勢很大，助長了火勢，所幸今天是連續假日無人...

台北世貿一館驚傳墜樓 14歲少年頭部重創當場死亡

台北市信義區世貿一館今下午2時半有一名14歲少年墜樓，掉落在世貿一館B區3、4號出口間、靠捷運台北101/世貿站5號出口...

外送員遇昏迷者急幫CPR再趕送餐違規被罰 網友：我來繳罰單

一名外送員今天送餐過程在台中豐原區中正路看到男子昏迷，外送員有救護證照，他急停車幫CPR後再騎車要趕送餐，因急送餐騎上人...

影／欣欣客運北市文山區行駛中冒煙 緊急停路邊撲滅...疏散10乘客

一輛欣欣客運251路電動公車今上午11時許行經台北市文山區景興路，儀表板控制台下方忽然冒煙，司機50歲鄭姓男子發現立即停...

