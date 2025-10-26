聽新聞
高雄母子當街起爭執…兒將母推倒在地雙方拉扯 路人出面制止
高市一對母子今晚近7時許在中正三路的人行道起爭執，年約4、50餘歲的婦人被兒子推倒在地，雙方拉扯時，路人趨前關心，婦人兒子被告誡後，碎念一下跑離現場，婦人不願報警離去；警方指未接獲報案，將釐清母子身份，通報家暴。
網路社群「社會事新聞影音」今晚貼出一則影片，影片中一名婦人坐在人行道上，年輕男子站在身旁，不斷喃喃自語，後婦人起身，雙方又發生拉扯，有路人見狀趨前關心。
該名年輕男子是婦人的兒子，路人勸說勿再動手拉他母親的手會受傷，年輕男碎念後，快步跑離現場；路人詢問婦人是否要報警，婦人婉拒，感謝路人後離去。
轄區新興警分局指出，經檢視影片內容，該對母子爭執情形恐有涉及家暴情事，分局後續會訪查釐清兩人身分，並依職權通報家暴案給權責單位。
