CM-11勇虎戰車零件掉落 台61苗栗竹南2地點害6名騎士摔車受傷

一輛參加「陸勝一號」演習的CM-11勇虎戰車今天上午在台61線苗栗縣竹南鎮路段零件掉落，造成相隔1.7公里2個地點、路過6名騎士摔車受傷，其中1人左邊鎖骨變形送醫，另5人手腳擦傷，全案進一步處理中。

苗栗縣政府竹南消防分隊、竹南警分局今天上午6點多接獲報案，台61線西濱公路91公里龍江街口，及92.7公里，因零件掉落，分別各有3名自行車騎士摔車受傷，救護車趕到，40歲曾姓騎士左邊鎖骨變形，救護人員骨折固定處置後送醫，另5人手腳輕微擦傷，均無大礙。