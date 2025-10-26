快訊

桌球／拍下香港組合 鄭怡靜、林昀儒WTT倫敦站混雙奪冠

CM-11勇虎戰車零件掉落 台61苗栗竹南2地點害6名騎士摔車受傷

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

一輛參加「陸勝一號」演習的CM-11勇虎戰車今天上午在台61線苗栗縣竹南鎮路段零件掉落，造成相隔1.7公里2個地點、路過6名騎士摔車受傷，其中1人左邊鎖骨變形送醫，另5人手腳擦傷，全案進一步處理中。

苗栗縣政府竹南消防分隊、竹南警分局今天上午6點多接獲報案，台61線西濱公路91公里龍江街口，及92.7公里，因零件掉落，分別各有3名自行車騎士摔車受傷，救護車趕到，40歲曾姓騎士左邊鎖骨變形，救護人員骨折固定處置後送醫，另5人手腳輕微擦傷，均無大礙。

據了解，陸軍陸勝一號演習昨天登場，參加演習第六軍團裝甲542旅一輛CM11戰車今天上午6點多，沿台61線要前往竹南鎮龍鳳漁港整補，戰車履帶系統故障，導致中央導齒零件掉落，警方晚間低調表示依規定受理處理，事故原因及責任由進一步調查釐清中。

一輛CM-11勇虎戰車今天上午在台61線苗栗縣竹南鎮路段零件掉落，路過6名騎士摔車受傷，送醫沒有大礙。圖／民眾提供
一輛CM-11勇虎戰車今天上午在台61線苗栗縣竹南鎮路段零件掉落，路過6名騎士摔車受傷，送醫沒有大礙。圖／民眾提供

