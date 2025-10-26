快訊

影／中市龍井木業工廠火警 目擊者：風勢助長火勢很嚇人

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市龍井區觀光路一家木業公司的鐵皮工廠下午發生火警，因為廠內有木製品，加上風勢很大，助長了火勢，所幸今天是連續假日無人上班，在消防人員趕往灌救後火勢獲得控制，並無人傷亡。

據前往了解的龍井區里長聯誼會長張文慶說，因風大，火勢非常猛烈，鐵皮工廠後側全面燃燒，現場發出巨大的燃燒聲音，實在很嚇人。

台中市消防局表示，龍井區觀光路136巷的這家工廠下午1時30分突然發生火警，次是立即派遣第四大隊及轄區龍井分隊等共計7個單位，出動各式消防車21輛、消防人員39名前往救援，現場由第四大隊大隊長吳進宗擔任指揮官。

消防局說，火場建物為獨棟鐵皮結構建物、後側全面燃燒，持續搶救中，由於火場濃煙密布，提醒民眾不要靠近。

台中市龍井區觀光路一家木業公司的鐵皮工廠下午發生火警，因為廠內有木製品，加上風勢很大，助長了火勢。圖／張文慶提供
台中市龍井區觀光路一家木業公司的鐵皮工廠下午發生火警,因為廠內有木製品,加上風勢很大,助長了火勢。圖／張文慶提供
台中市龍井區觀光路一家木業公司的鐵皮工廠下午發生火警，因為廠內有木製品，加上風勢很大，助長了火勢。圖／張文慶提供
台中市龍井區觀光路一家木業公司的鐵皮工廠下午發生火警，因為廠內有木製品，加上風勢很大，助長了火勢。圖／張文慶提供
台中市龍井區觀光路一家木業公司的鐵皮工廠下午發生火警，因為廠內有木製品，加上風勢很大，助長了火勢。圖／張文慶提供
台中市龍井區觀光路一家木業公司的鐵皮工廠下午發生火警，因為廠內有木製品，加上風勢很大，助長了火勢。圖／張文慶提供

