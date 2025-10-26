要求豬仔車原車載回基層警炸鍋 新北警澄清：與其他縣市警局並無不同

台中市日前爆發非洲豬瘟疫情，行政院長卓榮泰指示全面動員防堵豬瘟疫情。新北警要求警員巡邏發現載豬車輛時要求載回原場引起基層警員議論。新北警澄清此作法係為落實「禁宰禁運」政策，與其他縣市警察局並無不同，僅新北警說明較為詳細。

臉書社團靠北Police昨天有網友PO出LINE群組截圖，內文中要求警員發現活體豬仔請司機原車載回養豬場，肉品載回屠宰場，並填寫紀錄表送行政組轉動保處開罰並副知警察局。

PO文一出基層警炸鍋，紛紛留言：「簡單，不要發現不就好了」、「農業部警察大隊」、「病死豬又跟警察勤、業務有關係嗎？退休金殺到見骨。」、「最好使喚的奴才」、「非洲豬瘟干警察屁事！權責機關不要再躲了！」、「豬圈和高層裡的豬都生病了，都要基層出來擦屁股」、「開始承攬其他業務囉」

新北市警局今天下午緊急回應表示，本案係依新北市政府於114年10月23日「非洲豬瘟加強防疫作為專案會議」指示辦理，配合全國實施豬隻禁運、禁宰5天（至10月27日12時止），新北市同步於肉品市場啟動禁宰禁運作業。新北市警局依法全面啟動支援防疫勤務。

新北警指出，執勤警力於連假期間執行巡邏或交管勤務時，如遇疑似載運豬隻車輛，依法攔查並立即通報農業局動保處到場會同處置；如動保處無法即時抵達，則先行完成拍照紀錄與稽查表填報程序，如為活體豬隻依指示要求原車載回養豬場。如為屠體肉品要求原車載回屠宰場，後續由動保處依法裁處，以避免疫情擴散風險。