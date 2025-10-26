外送員遇昏迷者急幫CPR再趕送餐違規被罰 網友：我來繳罰單

一名外送員今天送餐過程在台中豐原區中正路看到男子昏迷，外送員有救護證照，他急停車幫CPR後再騎車要趕送餐，因急送餐騎上人行道違規被警攔下開罰，他將過程和影像PO網說，下次萬一再遇到相同情況，他還是會毫不猶豫伸出援手；許多網友受感動，主動說想幫繳這張罰單，外送員婉拒。

一名外送員在豐原臉書PO文和影片說，今天中午11點半，他送餐經豐原交流道附近，看見有人路倒，經快速思考，判斷不是一般的狀況，立即折返幫忙，患者嘴唇發紺、意識不清，現場民眾已經在CPR，但姿勢不夠正確，外送員表明自己會CPR後立刻接手，邊壓邊叫身旁的民眾打119電話。

他說壓約1分鐘左右，患者確認是自主呼吸，不是瀕死式呼吸就停止CPR，他握著患者的手一直和對方說話，等119救護員到場交接，他還幫忙拉擔架，最後繼續送餐。

他說救人過程導致送餐耽誤了將近10分鐘，想要快將餐送到客人手上，一時心急，他在右轉大洲路時騎上人行道，立刻被員警攔下，他向員警解釋因為救人耽誤送餐，員警一臉不相信說「你違規是事實」，外送員知道員警職責所在，沒再多說什麼，收下罰單趕緊去送餐。