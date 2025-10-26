聽新聞
0:00 / 0:00
外送員遇昏迷者急幫CPR再趕送餐違規被罰 網友：我來繳罰單
一名外送員今天送餐過程在台中豐原區中正路看到男子昏迷，外送員有救護證照，他急停車幫CPR後再騎車要趕送餐，因急送餐騎上人行道違規被警攔下開罰，他將過程和影像PO網說，下次萬一再遇到相同情況，他還是會毫不猶豫伸出援手；許多網友受感動，主動說想幫繳這張罰單，外送員婉拒。
一名外送員在豐原臉書PO文和影片說，今天中午11點半，他送餐經豐原交流道附近，看見有人路倒，經快速思考，判斷不是一般的狀況，立即折返幫忙，患者嘴唇發紺、意識不清，現場民眾已經在CPR，但姿勢不夠正確，外送員表明自己會CPR後立刻接手，邊壓邊叫身旁的民眾打119電話。
他說壓約1分鐘左右，患者確認是自主呼吸，不是瀕死式呼吸就停止CPR，他握著患者的手一直和對方說話，等119救護員到場交接，他還幫忙拉擔架，最後繼續送餐。
他說救人過程導致送餐耽誤了將近10分鐘，想要快將餐送到客人手上，一時心急，他在右轉大洲路時騎上人行道，立刻被員警攔下，他向員警解釋因為救人耽誤送餐，員警一臉不相信說「你違規是事實」，外送員知道員警職責所在，沒再多說什麼，收下罰單趕緊去送餐。
他說自己有EMT證照，下次萬一再遇到相同情況，自己還是毫不猶豫的伸出援手；此PO文引起許多網友稱讚，有多人表明想幫外送員繳罰單，他婉拒說，PO文不是為了討拍，只是想把這分善傳下去，罰單他自己繳就好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言