嘉市溪興街中午住宅起火...架梯救出2人 小客車擋消防栓將開罰

嘉義市溪興街今天上午接近中午發生住宅火警，現場一度傳出有民眾受困，消防局出動多個分隊趕往搶救，消防員架梯成功救出2人，火勢在半小時內撲滅。但現場有小客車違停擋住消防栓，一度影響救災進度，消防局嚴正呼籲勿為一己之便妨礙救災，違者可罰1200元，嚴重者恐觸刑責。

今天上午11時35分嘉義市消防局接獲報案，指稱溪興街231巷22弄有住宅冒煙起火，立即派遣第一、第二、湖內、蘭潭及東區等分隊，共出動各式消防車16輛、消防人員40名前往搶救。

現場為2層樓RC（鋼筋混凝土）建物，抵達時1樓濃煙密布，屋內傳出有人受困。消防人員迅速布線搶救，並由3樓外架設雲梯進入屋內，成功救出2名民眾脫困，另疏散1人，所幸均無大礙。

火勢於12時04分獲得控制，12時06分撲滅，燃燒面積約20平方公尺，詳細起火原因正由火災調查人員進一步釐清中。

不過，搶救過程中發現有一輛小客車違規停放在消防栓前方，導致水線接駁受阻、一度影響供水作業。消防局表示，消防栓前及其5公尺內依法屬於禁止停車區域，違者可依法處以600至1200元罰鍰；若因違停妨礙消防救災行動，更可能依刑法相關規定追究刑事責任。