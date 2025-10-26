IKEA用餐勸女手機關小聲 她丈夫被惹惱持牛排刀怒嗆引警到場

高市陳姓男子昨晚7時在IKEA用餐，因對桌女子手機音樂聲太大，陳男提醒「「可以帶耳機嗎？」未料，引起女子的楊姓丈夫不滿，持用餐刀起身回嗆「想安靜就高級餐廳」，雙方爆發口角，引起在場人緊張，警方獲報到場排解，將依恐嚇罪嫌偵辦。

據了解，陳姓男子（38歲）昨晚7時和妻子在前鎮區復興一路的IKEA餐廳用餐，因隔鄰對桌一名女子在用餐區內播放手機影片音樂聲太大聲，陳男善意提醒「可以帶耳機嗎？很吵，謝謝妳」，沒料，這句話聽進女子的楊姓丈夫（54歲）耳裡不是滋味，回嗆陳男「想安靜就去包廂或高級餐廳」，雙方當場爆發口角。

當時正在用餐的楊男起身時，手上還拿著牛排刀，引起在場用餐的民眾一陣緊張，轄區前鎮警分局復興路派出所獲報派警網趕抵處理。

警方到場後了解，楊男和陳男雙方因手機音樂聲過大問題，引發口角爭執，陳男見楊男手持餐刀擔心楊有過激行為，遂報警請求協助，警方到場時已無紛爭情事。