一家4口台南旅遊自撞電線桿 3月大女嬰傷重不治、2歲兒受傷

25歲柯姓男子昨天開車載著22歲林姓妻子及2歲兒子、3個月大女嬰前往台南市，一家四口疑似出門旅遊，卻不明原因自撞電線桿，車頭凹陷嚴重變形；消防趕往緊急將4人送醫， 女嬰OHCA(到院前心肺功能停止），搶救後宣告不治，全案由警方調查中。

台南市消防局昨天下午1時48分獲報，永康區富強路、高速二街與中山南路口發生車禍，現場是一輛轎車自撞電線桿，車上有4位傷者，一位卡在車內；消防出動5車10人前往搶救，將4人救出，分別送往成大醫院與永康奇美醫院。

據了解，車上乘客是一家4口，並非台南本地人，疑似是在光復節連假開車前往台南旅遊，不慎發生意外；4人分別為25歲柯姓男子，傷勢為意識清楚、肢體擦挫傷，22歲林姓女子意識清楚，右腿撕裂傷，2歲柯姓男童意識清楚，頭痛及肢體擦挫傷。