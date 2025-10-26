影／「景觀房變搖滾區」高雄廟會封街放炮居民炸鍋 警：已開罰廟方

高雄市仁武區某廟宇昨晚慶祝「三太子生」，在合法申請的廟會遶境街道誇張鋪滿整條街的紅色鞭炮，如星光紅地毯，鞭炮點燃讓現場如墜五里雲霧，聲響和煙霧讓居民炸鍋指「景觀房變搖滾區」，連小孩都被嚇哭；警方指廟方活動逾時且妨礙交通已開罰9張罰單。

有網友今晚在臉書社團「仁武人大小事」貼出一段廟會放鞭炮的影片，只見在仁武區的八德路京吉公園附近的街道上鋪滿紅色的鞭炮，緊接著有人在最前方點燃鞭炮，火光夾雜煙霧，過程中，街道尾端有年輕女子嚇得快步走過，另有一對年輕媽媽緊牽著小女孩小心翼翼的走過。

因整條街被長串鞭炮聲響和煙霧壟罩，讓不少住附近住戶炸鍋，紛紛留言指，「剛剛的煙火聲大到我家落地門窗都在震，不知道的還以為阿共仔打過來了」、「昨晚上不知道有什麼活動，鞭炮聲好大持續好久，小嬰兒都無法入睡一直哭」。

有網友批評「還以為炸了一間鞭炮工廠」、「都超過10點警察是沒在管」、「仁武是沒政府了嗎」、「一堆炸完空的鞭炮盒在停車格車底下，旁邊汽機車整個被炮灰染一整片，附近草區尿騷味檳榔渣杯，慘不忍睹」。

有網友認為，「一條路被炸的烏漆麻黑，地上指標跟導引線都看不清，然後夜晚造成用路人誤判，政府再花公帑重新鋪路跟劃線，這種活動該被重罰吧」。

有網友抱怨，「住八德路上的住戶很想哭，花大錢買景觀房，結果現在變成廟會第一排搖滾區，現在什麼年代了，放鞭炮可以克制一點嗎，整個路上都濃煙，住戶想哭，貓咪都被嚇到不吃飯，好不容易放個假想在家休息，結果吵到連飯都吃不下」。

轄區仁武警分局指出，這起廟會活動燃放鞭炮情事，是合法申請並核發許可在案，惟遶境隊伍行經八德東路時於路面放置煙火燃放鞭炮，員警於現場即時通報消防隊到場處置並告誡勿再有燃放鞭炮情事。

另針對廟會單位於夜間逾時仍在道路舉行活動，且在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通的鞭炮等物以及交通違規例如未戴安全帽、闖紅燈等違規行為，當晚在現場已責令廟方即時停止活動及消除道路障礙。