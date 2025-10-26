快訊

一家4口台南旅遊自撞電線桿 3月大女嬰傷重不治、2歲兒受傷

影／川普抵達馬來西亞！下機熱舞畫面曝 將見證泰柬簽和平協議

泰國王太后逝世 曼谷UNIQLO「1舉動」網驚：公關太會了

聽新聞
0:00 / 0:00

影／「景觀房變搖滾區」高雄廟會封街放炮居民炸鍋 警：已開罰廟方

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市仁武區某廟宇昨晚慶祝「三太子生」，在合法申請的廟會遶境街道誇張鋪滿整條街的紅色鞭炮，如星光紅地毯，鞭炮點燃讓現場如墜五里雲霧，聲響和煙霧讓居民炸鍋指「景觀房變搖滾區」，連小孩都被嚇哭；警方指廟方活動逾時且妨礙交通已開罰9張罰單

有網友今晚在臉書社團「仁武人大小事」貼出一段廟會放鞭炮的影片，只見在仁武區的八德路京吉公園附近的街道上鋪滿紅色的鞭炮，緊接著有人在最前方點燃鞭炮，火光夾雜煙霧，過程中，街道尾端有年輕女子嚇得快步走過，另有一對年輕媽媽緊牽著小女孩小心翼翼的走過。

因整條街被長串鞭炮聲響和煙霧壟罩，讓不少住附近住戶炸鍋，紛紛留言指，「剛剛的煙火聲大到我家落地門窗都在震，不知道的還以為阿共仔打過來了」、「昨晚上不知道有什麼活動，鞭炮聲好大持續好久，小嬰兒都無法入睡一直哭」。

有網友批評「還以為炸了一間鞭炮工廠」、「都超過10點警察是沒在管」、「仁武是沒政府了嗎」、「一堆炸完空的鞭炮盒在停車格車底下，旁邊汽機車整個被炮灰染一整片，附近草區尿騷味檳榔渣杯，慘不忍睹」。

有網友認為，「一條路被炸的烏漆麻黑，地上指標跟導引線都看不清，然後夜晚造成用路人誤判，政府再花公帑重新鋪路跟劃線，這種活動該被重罰吧」。

有網友抱怨，「住八德路上的住戶很想哭，花大錢買景觀房，結果現在變成廟會第一排搖滾區，現在什麼年代了，放鞭炮可以克制一點嗎，整個路上都濃煙，住戶想哭，貓咪都被嚇到不吃飯，好不容易放個假想在家休息，結果吵到連飯都吃不下」。

轄區仁武警分局指出，這起廟會活動燃放鞭炮情事，是合法申請並核發許可在案，惟遶境隊伍行經八德東路時於路面放置煙火燃放鞭炮，員警於現場即時通報消防隊到場處置並告誡勿再有燃放鞭炮情事。

另針對廟會單位於夜間逾時仍在道路舉行活動，且在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通的鞭炮等物以及交通違規例如未戴安全帽、闖紅燈等違規行為，當晚在現場已責令廟方即時停止活動及消除道路障礙。

警方指出，事後已針對廟方及違規行為人分別依違反道路交通管理處罰條例第82條1項多款規定，開出9張罰單，每項違規可處1200元以上2400元以下罰鍰。

高雄市仁武區某廟宇昨晚慶祝「三太子生」，在合法申請的廟會遶境街道誇張鋪滿整條街的紅色鞭炮，警方在場勸戒，廟方人員將後續地上擺放的煙火取走。圖／讀者提供
高雄市仁武區某廟宇昨晚慶祝「三太子生」，在合法申請的廟會遶境街道誇張鋪滿整條街的紅色鞭炮，警方在場勸戒，廟方人員將後續地上擺放的煙火取走。圖／讀者提供
高市仁武區某廟宇昨晚在合法申請的廟會遶境街道誇張鋪滿整條街的紅色鞭炮後燃放，年輕媽媽帶小女孩嚇得快步走過。圖／取自臉書社團{仁武人}※大小事
高市仁武區某廟宇昨晚在合法申請的廟會遶境街道誇張鋪滿整條街的紅色鞭炮後燃放，年輕媽媽帶小女孩嚇得快步走過。圖／取自臉書社團{仁武人}※大小事
高雄市仁武區某廟宇昨晚慶祝「三太子生」，在合法申請的廟會遶境街道誇張鋪滿整條街的紅色鞭炮，警方對現場違規人員開單告發。圖／讀者提供
高雄市仁武區某廟宇昨晚慶祝「三太子生」，在合法申請的廟會遶境街道誇張鋪滿整條街的紅色鞭炮，警方對現場違規人員開單告發。圖／讀者提供
高市仁武區某廟宇昨晚在合法申請的廟會遶境街道誇張鋪滿整條街的紅色鞭炮後燃放，年輕媽媽帶小女孩嚇得快步走過。圖／取自臉書社團{仁武人}※大小事
高市仁武區某廟宇昨晚在合法申請的廟會遶境街道誇張鋪滿整條街的紅色鞭炮後燃放，年輕媽媽帶小女孩嚇得快步走過。圖／取自臉書社團{仁武人}※大小事
高雄市仁武區某廟宇昨晚慶祝「三太子生」，在合法申請的廟會遶境街道誇張鋪滿整條街的紅色鞭炮，警方對現場未戴安全帽女子開單告發。圖／讀者提供
高雄市仁武區某廟宇昨晚慶祝「三太子生」，在合法申請的廟會遶境街道誇張鋪滿整條街的紅色鞭炮，警方對現場未戴安全帽女子開單告發。圖／讀者提供
高雄市仁武區某廟宇昨晚慶祝「三太子生」，在合法申請的廟會遶境街道誇張鋪滿整條街的紅色鞭炮，警方在場勸戒，廟方人員將後續地上擺放的煙火取走。圖／讀者提供
高雄市仁武區某廟宇昨晚慶祝「三太子生」，在合法申請的廟會遶境街道誇張鋪滿整條街的紅色鞭炮，警方在場勸戒，廟方人員將後續地上擺放的煙火取走。圖／讀者提供

住戶 罰單

延伸閱讀

影／高雄鳳山廟宇遶境突騷動 1男疑見情敵失控陣頭險拉不住

慶「三太子生」高雄廟會誇張炸整條街鞭炮 網怨：小孩嚇哭發抖

立委將考察亞資中心 檢視金融業試辦業務成效

國民黨定於一尊、民進黨初選未定 高雄綠委：拖久對內部影響愈大

相關新聞

北市信義區1男1女陳屍民宅 現場有白色不明粉末

陳姓男子昨晚與曾姓女子被發現陳屍台北市信義區某住宅大樓住處，警方在現場發現白色不明粉末，初步排除外力介入，將送驗白粉釐清...

一家4口台南旅遊自撞電線桿 3月大女嬰傷重不治、2歲兒受傷

25歲柯姓男子昨天開車載著22歲林姓妻子及2歲兒子、3個月大女嬰前往台南市，一家四口疑似出門旅遊，卻不明原因自撞電線桿，...

台中沙鹿住宅大火6人獲救8人送醫 熱心鄰居拿滅火器幫忙噴

台中市沙鹿區今天凌晨發生住宅大火，6人在屋內獲救，其中二人跑到頂樓由雲梯車救出；另有8人因吸入性嗆傷等傷勢送醫，火警發生...

影／死亡車禍影像曝光！奧迪女台中東區闖紅燈 害騎車騎士喪命

台中市蔡姓女子今天凌晨4時許，駕駛奧迪汽車行經東區十甲路時闖紅燈，撞上綠燈直行的邱姓機車騎士，邱男送醫後不治。菜女無酒駕...

嘉市溪興街中午住宅起火...架梯救出2人 小客車擋消防栓將開罰

嘉義市溪興街今天上午接近中午發生住宅火警，現場一度傳出有民眾受困，消防局出動多個分隊趕往搶救，消防員架梯成功救出2人，火...

IKEA用餐勸女手機關小聲 她丈夫被惹惱持牛排刀怒嗆引警到場

高市陳姓男子昨晚7時在IKEA用餐，因對桌女子手機音樂聲太大，陳男提醒「「可以帶耳機嗎？」未料，引起女子的楊姓丈夫不滿，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。