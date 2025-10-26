高雄廟會遶境放鞭炮致濃煙 環保局罰1萬多元

快訊

中央社／ 高雄26日電

高雄仁武區廟會活動昨天放鞭炮致濃煙，引發附近民眾擔憂空品受影響。高雄警察局仁武分局員警當下告誡並責令廟方停止活動及消除道路障礙，高市府環保局則依法裁處新台幣1萬多元罰鍰。

高雄市政府警察局仁武分局員警今天說明，該廟會活動經合法申請並已核發許可，但遶境隊伍昨天晚上行經八德東路時，於路面放置煙火燃放鞭炮，員警於現場即時通報消防隊到場處置，並告誡勿再燃放鞭炮。

警方表示，針對廟會於夜間逾時仍在道路舉行活動，且在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通的物品等行為，依違反道路交通管理處罰條例予以告發，每項違規可處1200元以上、2400元以下罰鍰，並現場責令廟方即時停止活動及消除道路障礙。

高雄市政府環保局表示，廟會活動燃放爆竹產生明顯粒狀物，依違反空氣污染防制法第32條規定，裁處7560元罰鍰；廟會活動在當天晚上10時至翌日上午8時禁止時段使用擴音設施，依違反噪音管制法第8條規定，裁處6000元罰鍰，另外，未清掃炮屑部分，依違反廢棄物清理法第27條規定，裁處4800元罰鍰。合計裁處6張罰單，總裁處金額為1萬8360元。

