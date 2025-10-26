聽新聞
0:00 / 0:00
影／銀行ATM區反鎖玻璃門...人躺蓋棉被呼呼大睡 警叫不醒傻眼
有人昨晚在台北市的上海商業儲蓄銀行松南分行ATM玻璃隔間棉被蓋頭睡覺，疑手動關閉電動門電源，警方巡經無法開門，拍打玻璃也叫不醒人，外頭民眾圍觀嘖嘖稱奇；今凌晨巡經時人已離開，檢視ATM無異狀，已聯繫銀行說明狀況。
警方調查，大安警分局安和路派出所員警昨晚11時許擔服ATM巡守勤務，行經大安區信義路4段上海商銀松南分行，發現有人躺在ATM玻璃隔間地板，蓋棉被呼呼大睡，疑已手動關閉電動門電源。
員警伸手開門未果，拍打玻璃呼喚，人未醒來，離開登記備查，這時還有不少民眾好奇圍觀。後續巡守勤務員警今凌晨約3時巡經時，人已離開，可入內巡簽，檢視ATM無異狀。警方已聯繫銀行說明狀況，如銀行提出告訴，將依規受理偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言