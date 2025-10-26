影／銀行ATM區反鎖玻璃門...人躺蓋棉被呼呼大睡 警叫不醒傻眼

有人昨晚在台北市的上海商業儲蓄銀行松南分行ATM玻璃隔間棉被蓋頭睡覺，疑手動關閉電動門電源，警方巡經無法開門，拍打玻璃也叫不醒人，外頭民眾圍觀嘖嘖稱奇；今凌晨巡經時人已離開，檢視ATM無異狀，已聯繫銀行說明狀況。

警方調查，大安警分局安和路派出所員警昨晚11時許擔服ATM巡守勤務，行經大安區信義路4段上海商銀松南分行，發現有人躺在ATM玻璃隔間地板，蓋棉被呼呼大睡，疑已手動關閉電動門電源。