快訊

匿名捐40億元付美軍薪水！紐時曝光川普神秘金主大有來頭

非洲豬瘟啟動二階作戰！卓榮泰宣布延長禁運、廚餘再10天

示警非洲豬瘟？彰化南瑤宮「六畜籤」小凶 即已預告畜牧業風險

聽新聞
0:00 / 0:00

影／銀行ATM區反鎖玻璃門...人躺蓋棉被呼呼大睡 警叫不醒傻眼

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

有人昨晚在台北市的上海商業儲蓄銀行松南分行ATM玻璃隔間棉被蓋頭睡覺，疑手動關閉電動門電源，警方巡經無法開門，拍打玻璃也叫不醒人，外頭民眾圍觀嘖嘖稱奇；今凌晨巡經時人已離開，檢視ATM無異狀，已聯繫銀行說明狀況。

警方調查，大安警分局安和路派出所員警昨晚11時許擔服ATM巡守勤務，行經大安區信義路4段上海商銀松南分行，發現有人躺在ATM玻璃隔間地板，蓋棉被呼呼大睡，疑已手動關閉電動門電源。

員警伸手開門未果，拍打玻璃呼喚，人未醒來，離開登記備查，這時還有不少民眾好奇圍觀。後續巡守勤務員警今凌晨約3時巡經時，人已離開，可入內巡簽，檢視ATM無異狀。警方已聯繫銀行說明狀況，如銀行提出告訴，將依規受理偵辦。

有人昨晚在台北市的上海商業儲蓄銀行松南分行ATM玻璃隔間睡覺，疑手動關閉電動門電源，警方巡經無法開門。記者李奕昕／翻攝
有人昨晚在台北市的上海商業儲蓄銀行松南分行ATM玻璃隔間睡覺，疑手動關閉電動門電源，警方巡經無法開門。記者李奕昕／翻攝

電動 巡守 上海

延伸閱讀

刑事局提醒 普發現金已出現釣魚簡訊、假檢警兩詐手法

普發現金上路！北富銀率先加碼送 抽萬元現金、手機好禮

普發現金分5大管道！11月5日開放預登記 最快11月12日入帳

ATM播影片防詐 新北攜玉山銀推「地籍異動即時通」

相關新聞

北市信義區1男1女陳屍民宅 現場有白色不明粉末

陳姓男子昨晚與曾姓女子被發現陳屍台北市信義區某住宅大樓住處，警方在現場發現白色不明粉末，初步排除外力介入，將送驗白粉釐清...

台中沙鹿住宅大火6人獲救8人送醫 熱心鄰居拿滅火器幫忙噴

台中市沙鹿區今天凌晨發生住宅大火，6人在屋內獲救，其中二人跑到頂樓由雲梯車救出；另有8人因吸入性嗆傷等傷勢送醫，火警發生...

影／死亡車禍影像曝光！奧迪女台中東區闖紅燈 害騎車騎士喪命

台中市蔡姓女子今天凌晨4時許，駕駛奧迪汽車行經東區十甲路時闖紅燈，撞上綠燈直行的邱姓機車騎士，邱男送醫後不治。菜女無酒駕...

影／銀行ATM區反鎖玻璃門...人躺蓋棉被呼呼大睡 警叫不醒傻眼

有人昨晚在台北市的上海商業儲蓄銀行松南分行ATM玻璃隔間棉被蓋頭睡覺，疑手動關閉電動門電源，警方巡經無法開門，拍打玻璃也...

LaLaport旁台糖湖濱生態園區有女浮湖面...晨運市民急報案仍不治

台中警消在今天凌晨4時許獲報，鄰近LaLaport的台糖湖濱生態園區星泉湖內，疑有民眾溺水，消防局派遣信義等2個單位前往...

影／高雄鳳山廟宇遶境突騷動 1男疑見情敵失控陣頭險拉不住

高市鳳山區昨晚6時有廟會遶境活動，隊伍行經武營路時，一名男子疑因看到情敵情緒激動，數度欲上前打對方，引人群騷動，男子被同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。