LaLaport旁台糖湖濱生態園區有女浮湖面...晨運市民急報案仍不治
台中警消在今天凌晨4時許獲報，鄰近LaLaport的台糖湖濱生態園區星泉湖內，疑有民眾溺水，消防局派遣信義等2個單位前往救援，經搜救上岸後，發現年約30多歲的女子無呼吸心跳，送醫急救後仍不治，目前已交由第三警分局調閱監視器、釐清案發經過、死者身分，也將報請檢察官相驗，查明死因。
台中市消防局在今天凌晨4時許獲報，湖濱生態園區星泉湖友人溺水，經派遣信義等2個單位、消防車4輛、10名消防員前往救援，到場後約4分鐘，即將年約30多歲的女子搶救上岸，但女子已無生命跡象，經送醫急救後，仍宣告不治。
第三警分局已調閱周邊監視器，釐清案發經過，另將聯絡女子家屬，今報請檢察官相驗，釐清死因。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
