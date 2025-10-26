快訊

LaLaport旁台糖湖濱生態園區有女浮湖面...晨運市民急報案仍不治

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中警消在今天凌晨4時許獲報，鄰近LaLaport的台糖湖濱生態園區星泉湖內，疑有民眾溺水，消防局派遣信義等2個單位前往救援，經搜救上岸後，發現年約30多歲的女子無呼吸心跳，送醫急救後仍不治，目前已交由第三警分局調閱監視器、釐清案發經過、死者身分，也將報請檢察官相驗，查明死因。

台中市消防局在今天凌晨4時許獲報，湖濱生態園區星泉湖友人溺水，經派遣信義等2個單位、消防車4輛、10名消防員前往救援，到場後約4分鐘，即將年約30多歲的女子搶救上岸，但女子已無生命跡象，經送醫急救後，仍宣告不治。

第三警分局已調閱周邊監視器，釐清案發經過，另將聯絡女子家屬，今報請檢察官相驗，釐清死因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台糖湖濱生態園區的星泉湖內，今天凌晨被晨運市民發現有女子溺水，警消搜救上岸，發現女子已無生命跡象，送醫不治。圖／讀者提供
台糖湖濱生態園區的星泉湖內，今天凌晨被晨運市民發現有女子溺水，警消搜救上岸，發現女子已無生命跡象，送醫不治。圖／讀者提供

