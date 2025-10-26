影／高雄鳳山廟宇遶境突騷動 1男疑見情敵失控陣頭險拉不住

高市鳳山區昨晚6時有廟會遶境活動，隊伍行經武營路時，一名男子疑因看到情敵情緒激動，數度欲上前打對方，引人群騷動，男子被同行的人拉住，連神將中的陣頭都加入勸阻，警方到場時，已無衝突狀況，男子被廟方人員帶離現場，結束虛驚。

網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，片中只見一群在廟會遶境隊伍中的藍衣男子一陣騷動，其中一名個頭矮小的男子情緒激動似乎欲衝上前方打人，被同行的人拉住，一名粉墨登場的神將陣頭也在旁勸阻。

鳳山警分局指出，新甲派出所於昨晚6時於武營路執行遶境活動安維勤務時，發現遶境隊伍疑有糾紛發生，遂立即趕往制止。

警方到場後瞭解該名男子疑因感情因素，情緒激動，一起遶境的友人為避免發生糾紛勸阻並約束男子，未發生進一步肢體衝突。