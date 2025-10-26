熟門熟路？苗栗市新東街倉庫檜木桌被竊損失上百萬 檢警查緝中

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗市新東街一處鐵皮倉庫10月23日凌晨遭2名戴頭套竊賊，疑熟門熟路侵入，偷走15張檜木桌等財物，損失上百萬元，檢警掌握特定對象查緝中。

臉書社團「苗栗大小事」及Threads（脆）平台竊PO出，22日深夜11點至23日凌晨2點新東街鐵皮倉庫遭竊賊持破壞剪，直接破門而入，損失檜木家具及收藏洋酒等上百萬元，希望居民提供監視器

苗栗警察分局今天指出，南苗派出所依規定受理完成報案程序，第一時間鑑識採證人員前往採集可疑跡證，成立專案小組報請檢察官指揮偵辦，初步調查2名戴頭套竊賊，持破壞剪剪開鐵絲網鎖頭，再從倉庫鐵皮剪開大洞侵入，熟門熟路避開保全警報系統，已掌握特定對象查緝中。

苗栗市新東街一處鐵皮倉庫10月23日凌晨遭2名戴頭套竊賊，持破壞剪剪開大洞侵入，竊走檜木桌等財物。圖／取自臉書「苗栗大小事」
苗栗市新東街一處鐵皮倉庫10月23日凌晨遭2名戴頭套竊賊，持破壞剪剪開大洞侵入，竊走檜木桌等財物。圖／取自臉書「苗栗大小事」

警報系統 監視器 保全

