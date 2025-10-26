快訊

神準！北港朝天宮「六畜」公籤預告農曆九月初有變 應驗爆非洲豬瘟

北市信義區1男1女陳屍民宅 現場有白色不明粉末

北市信義區1男1女陳屍民宅 現場有白色不明粉末

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

陳姓男子昨晚與曾姓女子被發現陳屍台北市信義區某住宅大樓住處，警方在現場發現白色不明粉末，初步排除外力介入，將送驗白粉釐清成分，並報檢方相驗查明死因。

警方調查，37歲陳姓男子住北市永吉路某住宅大樓，其父親昨晚9時許報案，稱許久未見兒子，前往兒子住處持鑰匙開門，發現兒子與一名女子已無意識、身體冷且僵硬。

消防隊接獲警方通報趕抵，發現陳與一名女子倒臥客廳地板，已明顯死亡；員警到場查出該女是25歲曾姓女子，在客廳桌面發現白色不明粉末，檢視陳、曾遺體無明顯外傷，屋內未有打鬥或入侵痕跡，初判無外力介入，將報檢方相驗調查死因，並送白粉鑑驗成分。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北市信義警分局。圖／本報資料照
台北市信義警分局。圖／本報資料照

