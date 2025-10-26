快訊

ASUS PureGo OW100活氧水殺菌機開箱！實測真有「臭氧味」 洗碗除菌、洗蔬果延長保鮮

神準！北港朝天宮「六畜」公籤預告農曆九月初有變 應驗爆非洲豬瘟

北市信義區1男1女陳屍民宅 現場有白色不明粉末

人狗雙雙掛彩 嘉義消防救人也關心毛孩

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市大業街昨天中午發生機車碰撞事故，造成騎士、乘客受傷，現場1名騎士懷抱著疑似受傷小狗不安低鳴。嘉義市消防局獲報後立即派遣人車趕赴現場，經救護人員初步處置後，2名傷者均送醫院救治，受傷小狗則由友人自行送往動物醫院治療。

嘉義市政府消防局救災救護指揮科於昨天12時04分接獲民眾報案，指稱大業街附近發生車禍，現場有2人受傷，急需救援。即派遣第二消防大隊第二分隊救護車前往救援。

救護人員抵達現場後發現，為2輛機車發生碰撞事故，2名機車騎士站在路旁，其中1名騎士懷抱的小狗疑受傷不適低鳴。經救護人員初步檢傷，年約26歲女性右小腿擦傷，意識清醒，排除頸椎損傷疑慮；另一名年約25歲男性騎士右手手指擦傷。救護人員立即進行清潔與包紮處置後，將2人送往聖馬爾定醫院治療。

另受傷小狗則由友人自行送往動物醫院救治，詳細肇事原因由警方進一步調查釐清中。

嘉義市發生機車碰撞事故，２名民眾掛彩，小狗也波及受傷，騎士抱著愛犬安撫。記者李宗祐／翻攝
嘉義市發生機車碰撞事故，２名民眾掛彩，小狗也波及受傷，騎士抱著愛犬安撫。記者李宗祐／翻攝

延伸閱讀

台金城隍廟合捐1300萬化學消防車 強化金門消防能量

嘉義老屋咖啡一條街展特色 咖啡生活祭登場、打造咖啡慢旅

嘉市品牌幸福米飄香日本 食農嘉年華食在市推全齡食農教育

新竹晴空匯大火2消防員殉職 內政部依監院檢討提4精進措施

相關新聞

北市信義區1男1女陳屍民宅 現場有白色不明粉末

陳姓男子昨晚與曾姓女子被發現陳屍台北市信義區某住宅大樓住處，警方在現場發現白色不明粉末，初步排除外力介入，將送驗白粉釐清...

台北101美食街驚傳隨機攻擊 男遭陌生人「包包擊頭」現場畫面曝光

台北101大樓今天傍晚6時許發生隨機攻擊案件，陳姓男子和友人在101地下2樓美食街用餐時，突然被不認識男子用包包揮擊頭部...

影／基隆八斗子海邊「浮屍卡消波塊」腐爛變形 死因不明拖救中

國立台灣海海洋大學對面北寧路前方海域，今晚8點多有釣客隱約發現有人卡在消波塊下方，消防及海巡人員到場處理，發現人已腫脹變...

台中沙鹿住宅大火6人獲救8人送醫 熱心鄰居拿滅火器幫忙噴

台中市沙鹿區今天凌晨發生住宅大火，6人在屋內獲救，其中二人跑到頂樓由雲梯車救出；另有8人因吸入性嗆傷等傷勢送醫，火警發生...

影／死亡車禍影像曝光！奧迪女台中東區闖紅燈 害騎車騎士喪命

台中市蔡姓女子今天凌晨4時許，駕駛奧迪汽車行經東區十甲路時闖紅燈，撞上綠燈直行的邱姓機車騎士，邱男送醫後不治。菜女無酒駕...

屏東縣內埔鄉出現手繪版待轉區 警：自行畫標線可罰2400元

屏東縣內埔鄉黎東路473號與遼北路的路口，竟然出現手繪版的機車待轉區，網友發現拍下影片上傳在社群平台，留言寫「手繪版的待...

