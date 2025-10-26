人狗雙雙掛彩 嘉義消防救人也關心毛孩

嘉義市大業街昨天中午發生機車碰撞事故，造成騎士、乘客受傷，現場1名騎士懷抱著疑似受傷小狗不安低鳴。嘉義市消防局獲報後立即派遣人車趕赴現場，經救護人員初步處置後，2名傷者均送醫院救治，受傷小狗則由友人自行送往動物醫院治療。

嘉義市政府消防局救災救護指揮科於昨天12時04分接獲民眾報案，指稱大業街附近發生車禍，現場有2人受傷，急需救援。即派遣第二消防大隊第二分隊救護車前往救援。

救護人員抵達現場後發現，為2輛機車發生碰撞事故，2名機車騎士站在路旁，其中1名騎士懷抱的小狗疑受傷不適低鳴。經救護人員初步檢傷，年約26歲女性右小腿擦傷，意識清醒，排除頸椎損傷疑慮；另一名年約25歲男性騎士右手手指擦傷。救護人員立即進行清潔與包紮處置後，將2人送往聖馬爾定醫院治療。