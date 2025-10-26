台中沙鹿住宅大火6人獲救8人送醫 熱心鄰居拿滅火器幫忙噴

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市沙鹿區今天凌晨發生住宅大火，6人在屋內獲救，其中二人跑到頂樓由雲梯車救出；另有8人因吸入性嗆傷等傷勢送醫，火警發生時附近鄰居拿出滅火器協助滅火，場面驚險，起火原因由消防局調查中。

台中市消防局今天凌晨1時9分獲報，沙鹿區光明街連棟透天厝住宅火警，派遣第四大隊及轄區沙鹿分隊等共計7個單位，出動各式消防車19輛、消防人員40名，現場由第四大隊組長柯俊榕擔任指揮官。

火警建物是地上3層樓RC構造建築物，1樓客廳火煙竄出，消防隊員到場時，有6人在室內待救，另有3人已自行逃生，受困民眾分別位於3樓(4名)及頂樓(2名)，火勢1時25分控制，1時31分撲滅，1時46分受困民眾由消防隊員全數救出，共有8人預防性送往梧棲童綜合醫院，另有1名民眾自行至梧棲童綜合醫院就醫。

大火發生時，附近鄰居衝到屋外，有人大喊受困民眾快跑屋頂，有人拿出自己家中滅火器協助滅火，消防隊員到場，升上雲梯車救出受困者。

送醫名單有42歲母親，吸入嗆傷、意識清楚，由梧棲童綜合醫院救護車載送。20歲大女兒肢體擦傷、意識清楚，由梧棲童綜合醫院救護車載送。

7歲女童右大腿、左前臂、左臉1-2度10%燒燙傷、意識清楚，由梧棲童綜合醫院救護車載送。39歲男子吸入嗆傷、意識清楚，由消防局救護車載送。10歲女童吸入嗆傷、意識清楚，消防局救護車載送。

8歲男童吸入嗆傷、意識清楚，消防局救護車載送。5歲女童吸入嗆傷、意識清楚，由消防局救護車載送。3歲男童吸入嗆傷、意識清楚，由消防局救護車載送。35歲男子手背1度1%燒燙傷、意識清楚，自行送醫。

住宅一樓客廳雜物起火燃燒，延燒隔壁住戶，燃燒面積共計25平方公尺，起火原因由火調人員調查中。

台中市沙鹿區今天凌晨住宅大火，6人獲救，8人送醫。圖／台中市消防局提供
