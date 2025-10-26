交通事故影音上傳平台 屏東縣警局交通隊也有設置

提升交通事故處理效率，強化肇事責任釐清，屏東縣政府警察局交通警察隊建置「交通事故影音上傳平台」，結合民眾行車記錄器與監視器所錄得的影像資源，讓用路人都有機會成為還原真相的見證者。

交通事故往往發生在短短數秒之間，當下現場狀況與影像資料對後續事故分析與責任認定具有關鍵意義。但若缺乏即時通報與蒐證，許多事證容易隨時間流逝無法重現。

屏東縣警察局交通隊在官方網站設置上傳交通事故影片的平台，民眾可從交通隊官網（https://www.pthg.gov.tw/policetraffic/Default.aspx）（路徑：交通隊／便民服務／交通事故影音上傳平台），提供上傳交通事故影片平台，每案最多可上傳兩段影片，每段30MB以內，影像內容須保持原始、未經變造。警方會依影像內容比對現有案件，若無其他現場資料，將立即展開調查，盡快掌握肇事車輛與駕駛人身分，提升事故偵辦與處理效率。

交通隊指出，確保資訊正確與溝通順利，民眾上傳影像時，需填寫姓名、聯絡電話、身分證字號、聯絡地址及電子郵件信箱，便於警方釐清案情或補充查詢。平台資料傳輸皆採安全機制保障，請民眾安心使用。

警方指出，近年行車記錄器普及，加上路口監視系統與社區自設攝影裝置逐漸完備，成為交通事故處理重要輔助工具。藉由平台建置，警方得以即時取得第一手影像資料，加速事故還原與責任判定流程，減少後續訴訟糾紛，保障受害者權益。