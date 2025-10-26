聽新聞
0:00 / 0:00
交通事故影音上傳平台 屏東縣警局交通隊也有設置
提升交通事故處理效率，強化肇事責任釐清，屏東縣政府警察局交通警察隊建置「交通事故影音上傳平台」，結合民眾行車記錄器與監視器所錄得的影像資源，讓用路人都有機會成為還原真相的見證者。
交通事故往往發生在短短數秒之間，當下現場狀況與影像資料對後續事故分析與責任認定具有關鍵意義。但若缺乏即時通報與蒐證，許多事證容易隨時間流逝無法重現。
屏東縣警察局交通隊在官方網站設置上傳交通事故影片的平台，民眾可從交通隊官網（https://www.pthg.gov.tw/policetraffic/Default.aspx）（路徑：交通隊／便民服務／交通事故影音上傳平台），提供上傳交通事故影片平台，每案最多可上傳兩段影片，每段30MB以內，影像內容須保持原始、未經變造。警方會依影像內容比對現有案件，若無其他現場資料，將立即展開調查，盡快掌握肇事車輛與駕駛人身分，提升事故偵辦與處理效率。
交通隊指出，確保資訊正確與溝通順利，民眾上傳影像時，需填寫姓名、聯絡電話、身分證字號、聯絡地址及電子郵件信箱，便於警方釐清案情或補充查詢。平台資料傳輸皆採安全機制保障，請民眾安心使用。
警方指出，近年行車記錄器普及，加上路口監視系統與社區自設攝影裝置逐漸完備，成為交通事故處理重要輔助工具。藉由平台建置，警方得以即時取得第一手影像資料，加速事故還原與責任判定流程，減少後續訴訟糾紛，保障受害者權益。
警察局長甘炎民說，交通事故的真相，有賴民眾一起守護。交通事故影音上傳平台，期待建立更即時、更透明事故處理機制，讓民眾參與不僅止於報案，更能主動提供關鍵資料，與警方並肩捍衛公共安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言