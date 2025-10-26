不滿鄰居婦長期窺探、大力甩門 68歲男持刀闖宅猛砍險釀人命

家住桃園楊梅林姓男子因長年與隔壁鄰居有嫌隙，今年4月25日午後手持開山刀，闖入王姓鄰居夫婦住處，朝婦人的頭頸等要害猛力揮砍，屋主王男見狀上前奪刀也受傷，王婦及時送醫救回一命，桃園地檢署依殺人未遂、侵入住居與過失傷害等罪起訴。

起訴指出，68歲林姓男子與王姓夫婦為多年鄰居，由於王婦長期習慣於林男返回住處時，探頭向林的住處查看，並有多次大力甩自家住處大門的動作，讓林男感到不悅，因此積怨已深。

4月25日案發當天，林男駕車回家停車時，又與王婦發生衝突，由於他因不滿王婦長期窺探又甩門等行徑，加上這次停車糾紛，竟一時情緒失控，當天下午3時，回家後，手持一把含刀柄8公分、總長度約48公分的開山刀，未經同意逕自闖入王姓夫婦住處。

林趁王婦未注意，由上而下朝她的背部揮砍，當王婦挨刀轉身以手防禦後，林竟又朝她的頭部、頸部、手部揮砍數刀，造成王婦的左頸、左臉、左上臂及背部多處撕裂傷。

屋主王男見狀，急忙上前阻止並搶奪林手中刀刃，才讓林停止攻擊，雙方在搶刀過程中，王男也遭劃傷，導致右手中指撕裂傷併韌帶損傷，所幸王婦經送醫救治後未死亡。

偵查時，林男坦承持刀朝王婦揮砍，但他否認殺人，並以「只是想要教訓王婦，並沒有要殺她，而且當時他是用刀背砍她云云」來辯稱，律師也說，王婦的傷口並不深，若是被告林男有殺人犯意，不可能只有這種傷勢，應該只是想要嚇唬對方等語。

檢方調查，林男長期對鄰居婦不滿，除了探頭查看、用力甩門，案發當天雙方又因停車問題發生爭執。根據林的供述，可見他對王婦早已積怨很深，案發前情緒非常激動，儘管雙方並無深仇大恨，但在憤怒情緒下，他持刀砍向王婦時，不能說完全沒有殺人動機或犯意。

同時，林男所持開山刀雖非法律規定管制刀械，但它是金屬製成、刀刃呈銀白色，案發時，他用這把開山刀砍向王婦背部時，先劃破她的衣服和外套，再傷及背部，被砍破的衣物和外套破口筆直整齊，從翻拍照片可看出刀鋒非常銳利，若用刀背不會有筆直整齊的破口，因此，被告聲稱用刀背攻擊的說法，與事實不符。