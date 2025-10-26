澎湖強風助長湖西工地大火 險波及周邊造成野火延燒

澎湖縣湖西鄉鼎灣村一處工地，昨晚7時許突然冒出火勢，由於晚間風勢強勁，造成大火迅速蔓延，將堆置在工地上的木棧板點燃，險波及周邊造成野火，消防人員歷經3個多小時才終於將火勢撲滅，還有一輛堆高機也慘遭焚毀，不過工地堆置材料為何起火，是否有人為縱火，仍待警消釐清。

澎湖縣消防局指出，昨天晚間7時51分接獲民眾報案指稱湖西鄉東石村與許家村四季常照養護中心間工地有木棧板燃燒，消防局獲報後，立即出動第二大隊、湖西、白沙、西嶼、馬公及澎南分隊共計8車16人，由副大隊長王思源指揮搶救。

勤務人員到達現場後，確認現場是湖西鄉鼎灣村鼎灣新段某營造公司放置建材的場所，場所內堆置的木棧板起火燃燒，經人員部署水線出水搶救，火勢歷經1個小時才在晚間9時9分稍微控制，同時營造公司也調度挖掘機配合，挖開悶燒中木棧板，好讓消防水柱能徹底滅火。