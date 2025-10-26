3陸籍女學生遊恆春 遭非法民宿老闆猥褻

屏東縣政府交旅處昨會同警方到非法民宿稽查。圖／屏東縣政府交旅處提供

3名大陸籍女學生23日入住屏東恆春鎮33背包客棧，隔日凌晨遭一名男子潛入房間疑做出猥褻行為，嚇得退房並到100多公尺外的恆春警分局報案，屏東縣政府也查出這家背包客棧是非法旅宿，2017年、2024年各開罰1次，將依違反發展觀光條例重罰，並勒令歇業。

交旅處昨天下午會同警方稽查，發現該民宿內有3間房，擺設多張上下舖，屬非法經營，依違反發展觀光條例開罰18萬元，並斷水停電。交旅處指出，違反規定情節重大的民宿將公開在縣府網站，每季公布非法業者名稱、地址、負責人及經營者姓名，與違規事項。

3名住33背包客棧的女生約20多歲，均為大陸籍，23日晚間入住後，其中1人在隔天清晨4時許發現有男子潛入屋內，行為猥褻，嚇得趕緊叫醒同行朋友收拾行李退房，並到附近警察局報案。事後在網路發文，指「整件事情太可怕了」，並指事發後，旅館老闆消失，旅館內的公共空間攝像頭都被拆了，心理陰影超級大。

警方昨通知民宿老闆王男到案，據了解，王男坦承涉案。警詢後將王男依乘機猥褻罪、違反性騷擾防治法罪嫌函送檢方偵辦。

交旅處指出，以副業形式經營的民宿並非每天營業，稽查困難。且非法業者在網路公開資訊少，加深核對資料難度。稽查人員多次前往33背包民宿稽查，加上昨天共查獲3次，已要求停業。屏東縣去年開罰167間非法民宿，多集中在恆春半島。提醒民眾旅遊住宿，可到交通部觀光署「旅宿網」查詢合法旅宿，確保住宿品質與人身安全。