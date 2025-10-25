聽新聞
屏東縣內埔鄉出現手繪版待轉區 警：自行畫標線可罰2400元
屏東縣內埔鄉黎東路473號與遼北路的路口，竟然出現手繪版的機車待轉區，網友發現拍下影片上傳在社群平台，留言寫「手繪版的待轉區」，引起討論，有網友留言說「停進去被撞算誰的？」。屏東縣警局交通隊提醒，不要自行在路上畫標線，否則可開罰2400元罰鍰。
民眾發文在內埔鄉有路口出現的手繪版待轉區，不是公家單位畫設，縣警局交通隊指出，根據道路交通標誌標線號誌設置規則規定，真正的待轉區必須是白色長方形、線寬15公分的標線，從外觀來看，此手繪版不符規定，也不是政府單位設置的。
交通隊提醒，如果有人擅自畫上這類交通標線，依照道路交通管理處罰條例 ，不但要立即停止和清除，還將對行為人開罰2400元以下罰鍰。
警方表示，根據道路交通安全規則規定，只有當路口是三車道以上或有「兩段式左轉」的標誌，機車才需兩段式左轉，經查該路口不符合這兩個條件，所以機車可以直接左轉。
警方指出，此條路的管理單位是屏東縣政府工務處，警方已通知該處派人將此路口手繪標線清除，避免民眾誤判。內埔警分局會依規定處理相關問題，最呼籲大家，不要自行在路上畫標線。若有相關需求，可以打1999專線向相關單位提出申請，研議改善。
