台南火車站前計程車司機排班糾紛亮球棒 民眾標註「市長請關注」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南火車站今上午傳出計程車司機糾紛，其中1人還持出棍棒理論，民眾則在社群上PO文「不要靠這台計程車太近，小心一言不合就拿棍棒打人」引發討論，更有民眾標註市長黃偉哲請關注台南市火車站排班計程車秩序問題。警方說，當場已對兩人告誡約制，未來也將加強巡邏。

台南市警一分局東寧所副所長顏威指出，事件發生於25日上午8時許，分局接獲報案後立即派遣警網到場。經查訪後，確認雙方皆為火車站前排班計程車駕駛，因停車順序與位置問題起爭執，一度情緒激動，但未演變為打鬥。

警方強調，警方當場對兩人告誡約制，並告知相關權利，雙方均表示無需警方協助處理。分局針對火車站前計程車排班區域周遭會加強巡邏、守望勤務，如發現不法情事，將依法究辦。

民眾在Threads社群PO文，稱在台南千萬不要靠xx這台計程車太近，小心一言不合就拿棍棒打你。民眾表示，不太清楚原因，但也不能一言不合就拿工具來攻擊，SO BAD！

此文一出，隨即有民眾回應，去年搭過他的車，但不知道去哪裡投訴他欸！那次搭計程車嚇爛，之後他都不搭火車站前的計程車，都用App叫車，在往前一點的便利超商等。

同時，有民眾特別標註市長黃偉哲，「市長請關注，台南市火車站排班計程車秩序問題，很暴力，這裡也有外國人士會來坐火車，這裡是台南市門面」。民眾認為，計程車司機連基本的服裝、談吐與紀律都沒有，只有拿球棒跟其他計程車要輸贏，請幫忙管理與約束。

而且建議，計程車開車要有錄音或錄影裝置，把計程車內部，當成場所，屆時可以自然約束乘客與司機。

民眾在Threads社群PO文，稱在台南千萬不要靠xx這台計程車太近，小心一言不合就拿棍棒打你。圖／讀者提供
民眾在Threads社群PO文，稱在台南千萬不要靠xx這台計程車太近，小心一言不合就拿棍棒打你。圖／讀者提供
警方指出，2計程車司機因停車順序與位置問題起爭執，一度情緒激動，但未演變為打鬥。圖／讀者提供
警方指出，2計程車司機因停車順序與位置問題起爭執，一度情緒激動，但未演變為打鬥。圖／讀者提供

計程車司機 火車站 台南

