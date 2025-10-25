快訊

川普訪亞洲專機上談中國犯台後果 「這麼做對他們非常危險」

漏網鏡頭？大陸紀念台灣光復大會 王滬寧主動喊「他」上台寒暄

北市公車司機飆罵老人、關門夾手？ 指南客運釋出影片還原真相

聽新聞
0:00 / 0:00

影／賴阿婆芋圓附近…九份老街2樓民宅竄火舌濃煙 遊客急掩鼻逃生

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市知名景點九份老街基山街一家甜品店的2樓民宅，今天下午4時33分發生火警，竄出火舌及濃煙，消防人員趕至灌救，經搜索屋內沒人，起火原因待查。不少遊客掩鼻走避逃生。

新北市消防局表示，瑞芳區基山街九份老街今下午發生火警，現場3樓建物2樓冒煙，屋主表示屋內無人，消防人員已破門入內搶救中，4時50分火勢控制，派遣66人27車搶救。

消防局表示，起火點位2樓倉庫，初估燃燒面積20平方公尺，起火原因待查。

瑞芳警分局表示，分局獲報即派遣九份所及交通分隊員警4名趕赴現場協助處理，並管制車輛通行，火警地點在「賴阿婆芋圓」附近，現場為2樓住宅建物火警，1樓是甜點店。員警到場時發現2樓屋內不明原因起火燃燒，目前消防人員灌救中，無人受困或受傷。

九份老街基山街一家甜品店2樓民宅火警，遊客紛掩鼻走避。記者游明煌／翻攝
九份老街基山街一家甜品店2樓民宅火警，遊客紛掩鼻走避。記者游明煌／翻攝
九份老街基山街一家甜品店2樓民宅火警，遊客紛掩鼻走避。記者游明煌／翻攝
九份老街基山街一家甜品店2樓民宅火警，遊客紛掩鼻走避。記者游明煌／翻攝
九份老街基山街一家甜品店2樓民宅火警，遊客紛掩鼻走避。記者游明煌／翻攝
九份老街基山街一家甜品店2樓民宅火警，遊客紛掩鼻走避。記者游明煌／翻攝
九份老街基山街一家甜品店2樓民宅火警，遊客紛掩鼻走避。記者游明煌／翻攝
九份老街基山街一家甜品店2樓民宅火警，遊客紛掩鼻走避。記者游明煌／翻攝

消防人員 九份 火災

延伸閱讀

新竹晴空匯大火2消防員殉職 內政部依監院檢討提4精進措施

嘉邑玉皇宮捐295萬消防設備 強化嘉義縣消防局救災能量

桃園倉庫大火悲劇收場 失聯網拍夫妻確定罹難

全面燃燒4小時！桃園倉庫大火終於滅了 失聯網拍夫妻仍在搜尋中

相關新聞

影／北市公車司機飆罵老人、關門夾手？指南客運釋出影片還原真相

近期各縣市公車駕駛爭議頻傳，今天北市一輛208路線公車，傳出有長者上車後，駕駛立刻關門還夾到對方的手，甚至還有媽媽推嬰兒...

影／賴阿婆芋圓附近…九份老街2樓民宅竄火舌濃煙 遊客急掩鼻逃生

新北市知名景點九份老街基山街一家甜品店的2樓民宅，今天下午4時33分發生火警，竄出火舌及濃煙，消防人員趕至灌救，經搜索屋...

申訴罰單要先繳？桃園交裁處揭「一動作」恐變更麻煩

許多民眾在收到罰單後，可能會遇到誤判車牌、資料填錯等情形影響自身權益，這時就可以選擇提出申訴。但往往申訴結果尚未出爐，繳費期限卻已逼近或到期，讓民眾不知該如何處理。

南投70多歲老夫妻駕車衝落山谷 卡3公尺深竹林獲救送醫

一對70餘歲夫妻今天上午駕駛小貨車行經南投竹山大鞍山區，不慎衝入山谷，掉落3公尺深竹林，2人意識清楚、受輕傷，獲救後送醫...

私校外師酒後打人…被逮嗆「沒造成傷害」提審 法官：逮捕無虞

任職某私立國際學校的南非籍S姓教師日前酒後行經北市中山區林森北路、長春路口，跟路人李姓男子「摩肩」碰撞，不滿被嗆聲「撞到...

車頭全毀…台南轎車失控衝撞電線桿 車上4人輕重傷1婦人昏迷

台南市永康區一輛轎車下午不明原因失控、自撞路旁電線桿，車上4人輕重傷，其中年紀最小兩歲孩童，消防員將4人分別送成大、奇美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。