聽新聞
0:00 / 0:00
影／賴阿婆芋圓附近…九份老街2樓民宅竄火舌濃煙 遊客急掩鼻逃生
新北市知名景點九份老街基山街一家甜品店的2樓民宅，今天下午4時33分發生火警，竄出火舌及濃煙，消防人員趕至灌救，經搜索屋內沒人，起火原因待查。不少遊客掩鼻走避逃生。
新北市消防局表示，瑞芳區基山街九份老街今下午發生火警，現場3樓建物2樓冒煙，屋主表示屋內無人，消防人員已破門入內搶救中，4時50分火勢控制，派遣66人27車搶救。
消防局表示，起火點位2樓倉庫，初估燃燒面積20平方公尺，起火原因待查。
瑞芳警分局表示，分局獲報即派遣九份所及交通分隊員警4名趕赴現場協助處理，並管制車輛通行，火警地點在「賴阿婆芋圓」附近，現場為2樓住宅建物火警，1樓是甜點店。員警到場時發現2樓屋內不明原因起火燃燒，目前消防人員灌救中，無人受困或受傷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言