影／北市公車司機飆罵老人、關門夾手？指南客運釋出影片還原真相

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

近期各縣市公車駕駛爭議頻傳，今天北市一輛208路線公車，傳出有長者上車後，駕駛立刻關門還夾到對方的手，甚至還有媽媽推嬰兒車上車險被夾。指南客運釋出影片還原，駕駛完成靠站及正常服務，夾到乘客主要是乘客為擋車做出的行為，實在難以歸咎駕駛責任。

有民眾今在Threads發文，中午12時一輛往大直方向的208公車，老人家要上車，上車不到1分鐘，駕駛立刻把門關起來，還夾到老人家的手，而其配偶被關在外面，是老人家大吼，司機才願意開門讓人上車。在這之前幾站，有推嬰兒車的媽媽帶著4歲小孩從台大醫院站上車，差點被夾到，也有聽到媽媽在吼司機。

貼文一出，有網友留言「208公車司機真的很糟，常常急煞」、「現在司機缺很兇，要鼓勵品質高一些的人願意從事這個行業」等。

該車駕駛也留言還原當時情況，他提到2名老人要上車，1位站在站區、1位還在後面慢慢走。其他乘客上下完，他準備關門，1名老人站在門口不上車，他就關門，結果對方伸手去擋、被門夾住，自己開門讓老人上車後關門，結果才看到後面那位老人走到門口，他又開門讓對方上車。  

該駕駛說，「老人開始吼罵，我直接問他，站在外面不上車，請問我不關門要幹嘛？」然後就是後面的爭吵不斷。他直言，規定不能滯留，又遇到這種問題，「我就問，你明知道，後面還沒走到站區，結果擋在門口不上車，我是看得到後面有人嗎？」

指南客運回應，經看影像狀況可以確認，駕駛於靠站完成後準備離開，但男性乘客因希望等候尚未抵達站區的女性乘客，因此不願意上車。因乘客並未告知需再等候，所以駕駛確認乘客不上車後將關閉車門離開站區，男性乘客擔心車輛駛離，因此用手擋車後，使得車門防夾系統啟動車門彈開。

指南客運說，男性乘客後來看女性乘客應該可以上車，所以先自行上車。女性乘客抵達站區後，發現車門已關閉準備離開站區，因此拍車門告知駕駛希望上車，駕駛再次開門提供服務。至於嬰兒車部分，經查並無夾到，且皆正常上車。

指南客運指出，因駕駛皆完成靠站及正常服務，夾到乘客主要是乘客為擋車做出的行為，實在難以歸咎駕駛責任。針對此狀況，會再加強作為教育訓練的宣導案例，請駕駛多加留意服務。

北市公運處表示，將要求公車業者強化教育訓練，應確實注意車內外乘客動態，待乘客上下車完妥再關閉車門起駛離站，如無法確認乘客動向，可主動詢問確認，避免誤解；另應體諒長者行動較緩慢，耐心等候。也籲搭車民眾應提前招手示意，如有其他特殊需求，可上車口頭告知駕駛長協助。

指南客運釋出今天208路線公車的影片，還原當時是男性乘客擔心車輛駛離，因此用手擋車後，使得車門防夾系統啟動車門彈開。圖／指南客運提供
指南客運釋出今天208路線公車的影片，還原當時是男性乘客擔心車輛駛離，因此用手擋車後，使得車門防夾系統啟動車門彈開。圖／指南客運提供
今天北市一輛208路線公車，傳出有長者上車後，駕駛立刻關門還夾到對方的手，指南客運釋出影片、還原事發當下。圖／指南客運提供
今天北市一輛208路線公車，傳出有長者上車後，駕駛立刻關門還夾到對方的手，指南客運釋出影片、還原事發當下。圖／指南客運提供
指南客運釋出今天208路線公車的影片，還原事發當下，該名女性乘客抵達站區後，發現車門已關閉準備離開站區，因此拍車門告知駕駛希望上車。圖／指南客運提供
指南客運釋出今天208路線公車的影片，還原事發當下，該名女性乘客抵達站區後，發現車門已關閉準備離開站區，因此拍車門告知駕駛希望上車。圖／指南客運提供

