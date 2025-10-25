快訊

許多民眾在收到罰單後，可能會遇到誤判車牌、資料填錯等情形影響自身權益，這時就可以選擇提出申訴。但往往申訴結果尚未出爐，繳費期限卻已逼近或到期，讓民眾不知該如何處理。有的人擔心被加罰而先行繳納，待申訴成功又得再辦理退費手續，徒增困擾。桃園市政府交通事件裁決處就提醒，民眾一旦對罰單提出申訴，只需靜候書面通知結果，不必先行繳費，待申訴決定書寄達後再依指示辦理即可。

交裁處說明，申訴案件受理後，約需30至45天才會寄發書面通知。由於依行政程序需向舉發機關函請查覆，並副知陳情人，每件申訴平均需衍生約5份公文，加上申訴案件量大、人力有限，難以即時處理。113年度受理申訴數就高達4萬7000件，目前負責處理的僅有15名人員，平均每人每日需處理約32件公文，作業壓力沉重。

交裁處強調，這並非桃園個案，六都皆面臨人力不足與申訴案件量高漲的情況，呼籲民眾體諒現況並耐心等候裁決結果。只要提出申訴，在尚未收到正式書面通知前，無須先行繳納罰鍰，以免造成重複繳費與後續退費困擾。此外，提出申訴通常不需要額外費用，但如果對結果不服而要提行政訴訟的話，則必須先支付300元的訴訟費。

本文章來自《桃園電子報》。原文：申訴罰單要先繳？桃園交裁處揭「一動作」恐變更麻煩

許多民眾在收到罰單後，可能會遇到誤判車牌、資料填錯等情形影響自身權益，這時就可以選擇提出申訴。示意圖／AI生成
