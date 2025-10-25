聽新聞
私校外師酒後打人…被逮嗆「沒造成傷害」提審 法官：逮捕無虞
任職某私立國際學校的南非籍S姓教師日前酒後行經北市中山區林森北路、長春路口，跟路人李姓男子「摩肩」碰撞，不滿被嗆聲「撞到人是不會道歉喔」，大步走回去理論後出拳攻擊，李男不堪被打報警，警方趕抵依準現行犯逮捕，S師認為違法逮捕聲請提審，法官裁定駁回，警詢後依法送辦。
中山警方18日凌晨2時56分接獲報案林森北路、長春路口有糾紛，趕抵詢問事發經過，李男稱遭外籍男子S師無故出拳攻擊，表示要提告傷害，警方宣讀權利後調閱監視器畫面，依傷害罪準現行犯逮捕。
S師強調自己只有推擠，沒有造成對方實質傷害，納悶為何會被逮捕聲請提審，警方立刻暫停詢問，將他帶至台北地方法院走提審程序，法官開庭審閱事證，認定警方逮捕並無不當，稱是否有涉犯傷害罪是由檢察官認定，裁定駁回。
據了解，S師當時酒意甚濃、情緒激動，誇張的是被帶回派出所期間一度要「點菸抽」放鬆，員警見狀大聲喝斥後才停下。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
