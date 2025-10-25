聽新聞
0:00 / 0:00
南投70多歲老夫妻駕車衝落山谷 卡3公尺深竹林獲救送醫
一對70餘歲夫妻今天上午駕駛小貨車行經南投竹山大鞍山區，不慎衝入山谷，掉落3公尺深竹林，2人意識清楚、受輕傷，獲救後送醫治療；老翁稱油門卡住才衝出車道，詳細肇因待釐清。
南投縣政府消防局第三大隊竹山分隊上午8時23分接獲通報，指竹山鎮大鞍山區發生車禍，有2名患者，因車子側翻可能有人受困車內，立即派遣人車前往搶救。
消防人員趕赴現場，發現1輛小貨車卡在深約3公尺邊坡竹林，79歲男駕駛自行脫困，其73歲妻子則因腰部受撞擊疼痛不適仍在車內，在人員協助下順利爬出車外；2人攀登梯子離開危險區域，經檢查生命徵象穩定，肢體受傷疼痛，送醫治療。
老翁稱要開車上山工作，準備轉入產業道路時因油門卡住導致衝出車道，詳細肇事原因仍待警方調查。消防局表示，山區道路狹小，民眾應小心駕駛，避免發生意外。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言