南投70多歲老夫妻駕車衝落山谷 卡3公尺深竹林獲救送醫

中央社／ 南投縣25日電

一對70餘歲夫妻今天上午駕駛小貨車行經南投竹山大鞍山區，不慎衝入山谷，掉落3公尺深竹林，2人意識清楚、受輕傷，獲救後送醫治療；老翁稱油門卡住才衝出車道，詳細肇因待釐清。

南投縣政府消防局第三大隊竹山分隊上午8時23分接獲通報，指竹山鎮大鞍山區發生車禍，有2名患者，因車子側翻可能有人受困車內，立即派遣人車前往搶救。

消防人員趕赴現場，發現1輛小貨車卡在深約3公尺邊坡竹林，79歲男駕駛自行脫困，其73歲妻子則因腰部受撞擊疼痛不適仍在車內，在人員協助下順利爬出車外；2人攀登梯子離開危險區域，經檢查生命徵象穩定，肢體受傷疼痛，送醫治療。

老翁稱要開車上山工作，準備轉入產業道路時因油門卡住導致衝出車道，詳細肇事原因仍待警方調查。消防局表示，山區道路狹小，民眾應小心駕駛，避免發生意外。

一對7旬夫婦25日上午駕駛小貨車行經南投竹山大鞍山區時，不慎衝入山谷、跌落3公尺深竹林，所幸2人僅受輕傷無生命危險，警消馳援將2人送醫治療。（南投縣消防局提供）中央社
一對7旬夫婦25日上午駕駛小貨車行經南投竹山大鞍山區時，不慎衝入山谷、跌落3公尺深竹林，所幸2人僅受輕傷無生命危險，警消馳援將2人送醫治療。（南投縣消防局提供）中央社

南投縣 車道

