影／近10年首例！國5離奇出現獼猴屍體 駕駛疑看猴釀連環車禍

光復節連假第2天，國道五號北向石碇山區路段近午接獲民眾通報外側車道有獼猴屍體，2分鐘之後內側車道隨即發生3輛車追撞事故造成1人受傷。警方懷疑猴子是被車撞到，連環車禍則可能是因為看猴子分神造成。

據了解，國道5號北宜高速公路穿越雪山山脈的沿線山區路段有許多隧道與橋梁，周邊山林確實有許多野生獼猴，就連位在宜蘭頭城的國道公路警察局第九公路警察大隊也會有猴子出沒。

但獼猴在道路造成車禍或路殺的個案，多發生在山區一般公路，地方政府也有在部分山區道路設置「猴出沒」警示標誌，國道九隊指稱近10年不曾有過獼猴在國道5號發生車禍案例。

今天上午11時25分，國道九隊接獲新北市110轉達民眾報案，指稱國道5號北向8公里烏塗隧道之前的石碇路段外側車道有獼猴屍體，警方才剛通報清掃，11時27分便傳出相同路段內側車道發生3輛車追撞事故，立即派員前往處理。

這起車禍是26歲游姓男子駕駛休旅車，未注意前方車流減速，追撞前方由44歲黃男駕駛的休旅車，致後方43歲吳男駕駛的休旅車閃避不及，又再撞上游男的車，造成游男胸悶不適由救護車送往汐止國泰醫院診療。3名駕駛均未飲酒，事故於中午12時29分排除恢復通車，獼猴屍體由工務段協助清除。

員警私下透露，死去的獼猴體型不小，躺在外側車道應該是被車輛撞上，按理應該也會造成車損，但是警方僅接到動物屍體清掃通報，並未接獲交通事故通報需要處理。後續發生3輛車連環追撞並非直接因為獼猴造成，但有可能是因為駕駛轉頭看猴子屍體分神造成，詳情還需要進一步再了解。