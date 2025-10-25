快訊

確定檢出非洲豬瘟！將通報世界動物衛生組織WOAH、暫停豬肉出口

近10年首例！國5離奇出現獼猴屍體 駕駛疑看猴釀連環車禍

68歲男砸百萬買小木屋搬鄉下 才三年退休金大縮水「被迫打工度日」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／近10年首例！國5離奇出現獼猴屍體 駕駛疑看猴釀連環車禍

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

光復節連假第2天，國道五號北向石碇山區路段近午接獲民眾通報外側車道有獼猴屍體，2分鐘之後內側車道隨即發生3輛車追撞事故造成1人受傷。警方懷疑猴子是被車撞到，連環車禍則可能是因為看猴子分神造成。

據了解，國道5號北宜高速公路穿越雪山山脈的沿線山區路段有許多隧道與橋梁，周邊山林確實有許多野生獼猴，就連位在宜蘭頭城的國道公路警察局第九公路警察大隊也會有猴子出沒。

但獼猴在道路造成車禍或路殺的個案，多發生在山區一般公路，地方政府也有在部分山區道路設置「猴出沒」警示標誌，國道九隊指稱近10年不曾有過獼猴在國道5號發生車禍案例。

今天上午11時25分，國道九隊接獲新北市110轉達民眾報案，指稱國道5號北向8公里烏塗隧道之前的石碇路段外側車道有獼猴屍體，警方才剛通報清掃，11時27分便傳出相同路段內側車道發生3輛車追撞事故，立即派員前往處理。

這起車禍是26歲游姓男子駕駛休旅車，未注意前方車流減速，追撞前方由44歲黃男駕駛的休旅車，致後方43歲吳男駕駛的休旅車閃避不及，又再撞上游男的車，造成游男胸悶不適由救護車送往汐止國泰醫院診療。3名駕駛均未飲酒，事故於中午12時29分排除恢復通車，獼猴屍體由工務段協助清除。

員警私下透露，死去的獼猴體型不小，躺在外側車道應該是被車輛撞上，按理應該也會造成車損，但是警方僅接到動物屍體清掃通報，並未接獲交通事故通報需要處理。後續發生3輛車連環追撞並非直接因為獼猴造成，但有可能是因為駕駛轉頭看猴子屍體分神造成，詳情還需要進一步再了解。

國道五號北向石碇山區路段近午接獲民眾通報外側車道有獼猴屍體，2分鐘之後內側車道隨即發生3輛車追撞事故造成1人受傷。警方懷疑猴子是被車撞到，連環車禍則可能是因為看猴子分神造成。記者林昭彰／翻攝
國道五號北向石碇山區路段近午接獲民眾通報外側車道有獼猴屍體，2分鐘之後內側車道隨即發生3輛車追撞事故造成1人受傷。警方懷疑猴子是被車撞到，連環車禍則可能是因為看猴子分神造成。記者林昭彰／翻攝
國道五號北向石碇山區路段近午接獲民眾通報外側車道有獼猴屍體，2分鐘之後內側車道隨即發生3輛車追撞事故造成1人受傷。警方懷疑猴子是被車撞到，連環車禍則可能是因為看猴子分神造成。記者林昭彰／翻攝
國道五號北向石碇山區路段近午接獲民眾通報外側車道有獼猴屍體，2分鐘之後內側車道隨即發生3輛車追撞事故造成1人受傷。警方懷疑猴子是被車撞到，連環車禍則可能是因為看猴子分神造成。記者林昭彰／翻攝
國道五號北向石碇山區路段近午接獲民眾通報外側車道有獼猴屍體，應為近10年首例。沒想到2分鐘之後內側車道隨即發生3輛車追撞事故造成1人受傷。記者林昭彰／翻攝
國道五號北向石碇山區路段近午接獲民眾通報外側車道有獼猴屍體，應為近10年首例。沒想到2分鐘之後內側車道隨即發生3輛車追撞事故造成1人受傷。記者林昭彰／翻攝
國道五號北向石碇山區路段近午接獲民眾通報外側車道有獼猴屍體，2分鐘之後內側車道隨即發生3輛車追撞事故造成1人受傷。警方懷疑猴子是被車撞到，連環車禍則可能是因為看猴子分神造成。記者林昭彰／翻攝
國道五號北向石碇山區路段近午接獲民眾通報外側車道有獼猴屍體，2分鐘之後內側車道隨即發生3輛車追撞事故造成1人受傷。警方懷疑猴子是被車撞到，連環車禍則可能是因為看猴子分神造成。記者林昭彰／翻攝

國道 屍體 猴子 車禍

延伸閱讀

日本93歲老翁死後慘遭藏屍家中 無業兒疑因一個貪念將父變木乃伊

大雨特報！新竹以北及宜蘭整天濕涼 下周四天氣才好轉

新莊箱屍案逆轉！檢認定「死者父為自然死亡」 改起訴兒遺棄屍體

獼猴大軍侵害果園 南市議員無奈要警方去舉牌、建議結紮

相關新聞

影／近10年首例！國5離奇出現獼猴屍體 駕駛疑看猴釀連環車禍

光復節連假第2天，國道五號北向石碇山區路段近午接獲民眾通報外側車道有獼猴屍體，2分鐘之後內側車道隨即發生3輛車追撞事故造...

私校外師酒後打人…被逮嗆「沒造成傷害」提審 法官：逮捕無虞

任職某私立國際學校的南非籍S姓教師日前酒後行經北市中山區林森北路、長春路口，跟路人李姓男子「摩肩」碰撞，不滿被嗆聲「撞到...

北市小貨車與機車相撞 女騎士「雙腳著火」馬路中央急踩踏滅火

今天上午9時許，台北市信義路3段與敦化南路1段口交通事故案，一輛小貨車轉彎時，未注意直行車輛與機車擦撞，機車起火燃燒，女...

車頭全毀…台南轎車失控衝撞電線桿 車上4人輕重傷1婦人昏迷

台南市永康區一輛轎車下午不明原因失控、自撞路旁電線桿，車上4人輕重傷，其中年紀最小兩歲孩童，消防員將4人分別送成大、奇美...

連假小琉球萬人登島 36歲男潛客不明原因溺水救上岸OHCA

光復節3天連假，屏東縣小琉球旅遊人潮多，再度湧現萬人登島，岸邊潛水、浮潛的遊客多，今天上午驚傳一名36歲藍姓男潛客水肺潛...

南投70多歲老夫妻駕車衝落山谷 卡3公尺深竹林獲救送醫

一對70餘歲夫妻今天上午駕駛小貨車行經南投竹山大鞍山區，不慎衝入山谷，掉落3公尺深竹林，2人意識清楚、受輕傷，獲救後送醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。