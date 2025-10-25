北市小貨車與機車相撞 女騎士雙腳著火連忙在大馬路踩踏滅火

今天上午9時許，台北市信義路3段與敦化南路1段口交通事故案，一輛小貨車轉彎時，未注意直行車輛與機車擦撞，機車起火燃燒，女騎士雙腳著火，連忙在大馬路踩踏滅火。

警方說，48歲游姓男駕駛開著小貨車，沿文昌街東往西右轉敦化南路1段南往北直行，疑似不熟悉路況，在路口要右轉信義路4段北側車道時，因未注意後方直行車輛，右前車側與沿敦化南路2段南往北、疑似車速過快直行機車碰撞，瞬間撞擊導致雙方車輛失控偏向路口東北角。

撞擊後車輛汽油外洩，造成機車起火燃燒，24歲周姓女騎士雙腳起火，嚇得跑到路中央想踩滅火勢，警方獲報立即前往現場處置，僅有女騎士身體多處擦挫傷送往仁愛醫院治療，意識清楚沒有生命危險。