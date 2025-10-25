快訊

中職／台灣大賽延賽4天「換牌」再戰G4 滿血羅戈vs.滿血威能帝

老人悲歌…北市長者「孤獨死」案例達70多人 逾4成3天後才被發現

國民黨內唯一參加同志遊行？ 蔣萬安：代表一個精神和態度

北市小貨車與機車相撞 女騎士雙腳著火連忙在大馬路踩踏滅火

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

今天上午9時許，台北市信義路3段與敦化南路1段口交通事故案，一輛小貨車轉彎時，未注意直行車輛與機車擦撞，機車起火燃燒，女騎士雙腳著火，連忙在大馬路踩踏滅火。

警方說，48歲游姓男駕駛開著小貨車，沿文昌街東往西右轉敦化南路1段南往北直行，疑似不熟悉路況，在路口要右轉信義路4段北側車道時，因未注意後方直行車輛，右前車側與沿敦化南路2段南往北、疑似車速過快直行機車碰撞，瞬間撞擊導致雙方車輛失控偏向路口東北角。

撞擊後車輛汽油外洩，造成機車起火燃燒，24歲周姓女騎士雙腳起火，嚇得跑到路中央想踩滅火勢，警方獲報立即前往現場處置，僅有女騎士身體多處擦挫傷送往仁愛醫院治療，意識清楚沒有生命危險。   

事故造成雙方車損，機車因起火嚴重燒毀。雙方經酒測酒測值均為0；雙方駕籍均正常。詳細起火及肇事原因刻正調查釐清。

台北市一輛小貨車與機車相撞，機車起火燃燒，女騎士身上著火。記者廖炳棋／翻攝
台北市一輛小貨車與機車相撞，機車起火燃燒，女騎士身上著火。記者廖炳棋／翻攝
台北市一輛小貨車與機車相撞，機車起火燃燒，女騎士身上著火。記者廖炳棋／翻攝
台北市一輛小貨車與機車相撞，機車起火燃燒，女騎士身上著火。記者廖炳棋／翻攝
台北市一輛小貨車與機車相撞，機車起火燃燒，女騎士身上著火。記者廖炳棋／翻攝
台北市一輛小貨車與機車相撞，機車起火燃燒，女騎士身上著火。記者廖炳棋／翻攝
台北市一輛小貨車與機車相撞，機車起火燃燒，女騎士身上著火。記者廖炳棋／翻攝
台北市一輛小貨車與機車相撞，機車起火燃燒，女騎士身上著火。記者廖炳棋／翻攝

交通事故 酒測

延伸閱讀

紗窗老舊掉落砸傷女騎士…海山警協助送醫 找出肇事屋主

影／高雄女駕駛無號誌路口撞傷女騎士 安全規則揭曉誰對誰錯

影／高雄小港漁港驚傳漁船起火 船艙冒煙船上24人忙滅火

台南南區2場3樓住宅火警...她裝住警器迅速自行滅火 另戶佛廳燒毀

相關新聞

連假小琉球萬人登島 36歲男潛客不明原因溺水救上岸OHCA

光復節3天連假，屏東縣小琉球旅遊人潮多，再度湧現萬人登島，岸邊潛水、浮潛的遊客多，今天上午驚傳一名36歲藍姓男潛客水肺潛...

駕駛猝逝臨停路中央20分鐘才被發現 報案人感傷：經過的車全繞過去

新北市板橋區22日發生1名自小客車駕駛在車內猝死憾事，適逢交通尖峰時段，死者的車臨停在繁忙路口的斑馬線上，卻過了20分鐘...

網紅YouTuber探險直播「廢校驚見男屍」 將遭移送法辦

在Youtube上有超過60萬訂閱數的知名 YouTuber「未來男友Liann」與另名網紅「丸子King」日前趁深夜闖...

北市小貨車與機車相撞 女騎士雙腳著火連忙在大馬路踩踏滅火

今天上午9時許，台北市信義路3段與敦化南路1段口交通事故案，一輛小貨車轉彎時，未注意直行車輛與機車擦撞，機車起火燃燒，女...

跑步機跑步突昏厥倒地 嘉市國民運動中心男子無心跳CPR救回

嘉義市國民運動中心上午10時44分，發生急病事件，1名54歲男子使用跑步機運動時，突然倒地失去意識。嘉市消防局獲報派遣蘭...

桃園龜山民宅凌晨祝融 熊熊火舌竄屋外...兒喊老母逃出

桃園市龜山區萬壽路二段一棟民宅4樓今凌晨1時莫名起火，消防隊趕抵時，火舌已竄出窗外，所幸屋內人員及時逃生，無生命危險，消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。