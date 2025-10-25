跑步機跑步突昏厥倒地 嘉市國民運動中心男子無心跳CPR救回
嘉義市國民運動中心上午10時44分，發生急病事件，1名54歲男子使用跑步機運動時，突然倒地失去意識。嘉市消防局獲報派遣蘭潭分隊救護車趕赴現場，男子倒臥於跑步機旁，中心人員依119線上DA-CPR指導進行心肺復甦術，並使用PAD電擊2次，爭取黃金搶救時間。送醫急救。
隨後救護人員接手持續CPR並更換AED，發現男子心電圖出現波形、頸動脈可觸及且恢復自主呼吸，判定患者成功恢復自發性循環（ROSC），男子有高血壓及心臟疾病病史。當時生命徵象血壓116/82 mmHg、血氧94%、體溫36度、血糖114 mg/dl，意識對聲音有反應，救護人員隨即給予氧氣面罩，送往嘉義基督教醫院治療。
消防局指出，這起案例顯示「早期CPR與AED」的重要性。若發現有人突然倒地無呼吸、叫不醒，應立即撥打119並依指示實施心肺復甦術與電擊，能大幅提升患者存活率。消防局呼籲，人人都應學會CPR與使用AED，「你我都可能成為彼此的救命天使」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言