跑步機跑步突昏厥倒地 嘉市國民運動中心男子無心跳CPR救回

嘉義市國民運動中心上午10時44分，發生急病事件，1名54歲男子使用跑步機運動時，突然倒地失去意識。嘉市消防局獲報派遣蘭潭分隊救護車趕赴現場，男子倒臥於跑步機旁，中心人員依119線上DA-CPR指導進行心肺復甦術，並使用PAD電擊2次，爭取黃金搶救時間。送醫急救。

隨後救護人員接手持續CPR並更換AED，發現男子心電圖出現波形、頸動脈可觸及且恢復自主呼吸，判定患者成功恢復自發性循環（ROSC），男子有高血壓及心臟疾病病史。當時生命徵象血壓116/82 mmHg、血氧94%、體溫36度、血糖114 mg/dl，意識對聲音有反應，救護人員隨即給予氧氣面罩，送往嘉義基督教醫院治療。