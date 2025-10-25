快訊

中職／台灣大賽延賽4天「換牌」再戰G4 滿血羅戈vs.滿血威能帝

老人悲歌…北市長者「孤獨死」案例達70多人 逾4成3天後才被發現

國民黨內唯一參加同志遊行？ 蔣萬安：代表一個精神和態度

跑步機跑步突昏厥倒地 嘉市國民運動中心男子無心跳CPR救回

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市國民運動中心上午10時44分，發生急病事件，1名54歲男子使用跑步機運動時，突然倒地失去意識。嘉市消防局獲報派遣蘭潭分隊救護車趕赴現場，男子倒臥於跑步機旁，中心人員依119線上DA-CPR指導進行心肺復甦術，並使用PAD電擊2次，爭取黃金搶救時間。送醫急救。

隨後救護人員接手持續CPR並更換AED，發現男子心電圖出現波形、頸動脈可觸及且恢復自主呼吸，判定患者成功恢復自發性循環（ROSC），男子有高血壓及心臟疾病病史。當時生命徵象血壓116/82 mmHg、血氧94%、體溫36度、血糖114 mg/dl，意識對聲音有反應，救護人員隨即給予氧氣面罩，送往嘉義基督教醫院治療。

消防局指出，這起案例顯示「早期CPR與AED」的重要性。若發現有人突然倒地無呼吸、叫不醒，應立即撥打119並依指示實施心肺復甦術與電擊，能大幅提升患者存活率。消防局呼籲，人人都應學會CPR與使用AED，「你我都可能成為彼此的救命天使」。

嘉義市國民運動中心上午10時44分，發生急病事件，1名54歲男子使用跑步機運動時，突然倒地失去意識。消防局獲報派遣蘭潭分隊救護車趕赴現場，男子倒臥於跑步機旁，中心人員依119線上DA-CPR指導進行心肺復甦術，並使用PAD電擊2次，爭取黃金搶救時間。記者魯永明／翻攝
嘉義市國民運動中心上午10時44分，發生急病事件，1名54歲男子使用跑步機運動時，突然倒地失去意識。消防局獲報派遣蘭潭分隊救護車趕赴現場，男子倒臥於跑步機旁，中心人員依119線上DA-CPR指導進行心肺復甦術，並使用PAD電擊2次，爭取黃金搶救時間。記者魯永明／翻攝
嘉義市國民運動中心上午10時44分，發生急病事件，1名54歲男子使用跑步機運動時，突然倒地失去意識。消防局獲報派遣蘭潭分隊救護車趕赴現場，男子倒臥於跑步機旁，中心人員依119線上DA-CPR指導進行心肺復甦術，並使用PAD電擊2次，爭取黃金搶救時間。記者魯永明／翻攝
嘉義市國民運動中心上午10時44分，發生急病事件，1名54歲男子使用跑步機運動時，突然倒地失去意識。消防局獲報派遣蘭潭分隊救護車趕赴現場，男子倒臥於跑步機旁，中心人員依119線上DA-CPR指導進行心肺復甦術，並使用PAD電擊2次，爭取黃金搶救時間。記者魯永明／翻攝
嘉義市國民運動中心上午10時44分，發生急病事件，1名54歲男子使用跑步機運動時，突然倒地失去意識。消防局獲報派遣蘭潭分隊救護車趕赴現場，男子倒臥於跑步機旁，中心人員依119線上DA-CPR指導進行心肺復甦術，並使用PAD電擊2次，爭取黃金搶救時間。記者魯永明／翻攝
嘉義市國民運動中心上午10時44分，發生急病事件，1名54歲男子使用跑步機運動時，突然倒地失去意識。消防局獲報派遣蘭潭分隊救護車趕赴現場，男子倒臥於跑步機旁，中心人員依119線上DA-CPR指導進行心肺復甦術，並使用PAD電擊2次，爭取黃金搶救時間。記者魯永明／翻攝

CPR 運動中心 AED

延伸閱讀

全齡共融新亮點 嘉市湖子內社區公園綠地動土打造綠色生活圈

嘉邑玉皇宮捐295萬消防設備 強化嘉義縣消防局救災能量

舊興中派出所化身嘉市新創基地 轉型西門交誼創新所開放招募

嘉市鬧區中山路及鐵道園區人行道動工 打造城市綠帶

相關新聞

連假小琉球萬人登島 36歲男潛客不明原因溺水救上岸OHCA

光復節3天連假，屏東縣小琉球旅遊人潮多，再度湧現萬人登島，岸邊潛水、浮潛的遊客多，今天上午驚傳一名36歲藍姓男潛客水肺潛...

駕駛猝逝臨停路中央20分鐘才被發現 報案人感傷：經過的車全繞過去

新北市板橋區22日發生1名自小客車駕駛在車內猝死憾事，適逢交通尖峰時段，死者的車臨停在繁忙路口的斑馬線上，卻過了20分鐘...

網紅YouTuber探險直播「廢校驚見男屍」 將遭移送法辦

在Youtube上有超過60萬訂閱數的知名 YouTuber「未來男友Liann」與另名網紅「丸子King」日前趁深夜闖...

北市小貨車與機車相撞 女騎士雙腳著火連忙在大馬路踩踏滅火

今天上午9時許，台北市信義路3段與敦化南路1段口交通事故案，一輛小貨車轉彎時，未注意直行車輛與機車擦撞，機車起火燃燒，女...

跑步機跑步突昏厥倒地 嘉市國民運動中心男子無心跳CPR救回

嘉義市國民運動中心上午10時44分，發生急病事件，1名54歲男子使用跑步機運動時，突然倒地失去意識。嘉市消防局獲報派遣蘭...

桃園龜山民宅凌晨祝融 熊熊火舌竄屋外...兒喊老母逃出

桃園市龜山區萬壽路二段一棟民宅4樓今凌晨1時莫名起火，消防隊趕抵時，火舌已竄出窗外，所幸屋內人員及時逃生，無生命危險，消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。