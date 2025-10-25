網紅YouTuber探險直播「廢校驚見男屍」 將遭移送法辦
在Youtube上有超過60萬訂閱數的知名 YouTuber「未來男友Liann」與另名網紅「丸子King」日前趁深夜闖入高美醫專的廢棄舊校區內拍攝，不料意外拍到男性陳屍，他們事後將影片上傳網路，但遭警方認定涉嫌違反社維法，今天將傳喚2人到案，後續會移送橋頭地院法辦。
「未來男友Liann」與「丸子King」是在17日晚間8時許時前往高美醫專的廢棄舊校區內，當時2人正在周邊夜遊探險、拍攝影片素材，沒想到看到一輛可疑的小客車上前查看時，竟然看到車內有男子坐臥在駕駛座上，雖當下立即報案，但消防救護人員到場後確認，該車內男子早已無生命跡象。
據警方調查，死者為47歲的廖姓男子，戶籍地在高雄市田寮區，根據警消初步研判死亡時間約一周，但現場車內外並無明顯外力介入情形，警方在事後已通知死者家屬製作筆錄，並於日前由橋頭地檢署完成相驗與解剖程序。
不過由於「未來男友Liann」後續將「驚悚」影片上傳至網路，引發網友熱議，旗山警方認定Youtubr在在未經調查屬實下便恣意論斷，散布影片內容造成社會恐慌、秩序紊亂，還在影片涉及輕生現場、屍體、靈異傳聞等內容，涉嫌違反社會秩序維護法。
旗山警方證實，由於行為人已涉嫌違反社會秩序維護法第63條第1項第5款之規定，散布謠言足以影響公共，預計今天將傳喚通知該名直播主到案說明，後續並將依規定移送橋頭地方法院簡易庭裁處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言