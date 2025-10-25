網紅YouTuber探險直播「廢校驚見男屍」 將遭移送法辦

在Youtube上有超過60萬訂閱數的知名 YouTuber「未來男友Liann」與另名網紅「丸子King」日前趁深夜闖入高美醫專的廢棄舊校區內拍攝，不料意外拍到男性陳屍，他們事後將影片上傳網路，但遭警方認定涉嫌違反社維法，今天將傳喚2人到案，後續會移送橋頭地院法辦。

「未來男友Liann」與「丸子King」是在17日晚間8時許時前往高美醫專的廢棄舊校區內，當時2人正在周邊夜遊探險、拍攝影片素材，沒想到看到一輛可疑的小客車上前查看時，竟然看到車內有男子坐臥在駕駛座上，雖當下立即報案，但消防救護人員到場後確認，該車內男子早已無生命跡象。

據警方調查，死者為47歲的廖姓男子，戶籍地在高雄市田寮區，根據警消初步研判死亡時間約一周，但現場車內外並無明顯外力介入情形，警方在事後已通知死者家屬製作筆錄，並於日前由橋頭地檢署完成相驗與解剖程序。

不過由於「未來男友Liann」後續將「驚悚」影片上傳至網路，引發網友熱議，旗山警方認定Youtubr在在未經調查屬實下便恣意論斷，散布影片內容造成社會恐慌、秩序紊亂，還在影片涉及輕生現場、屍體、靈異傳聞等內容，涉嫌違反社會秩序維護法。