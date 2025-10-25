駕駛猝逝臨停路中央20分鐘才被發現 報案人感傷：經過的車全繞過去

新北市板橋區22日發生1名自小客車駕駛在車內猝死憾事，適逢交通尖峰時段，死者的車臨停在繁忙路口的斑馬線上，卻過了20分鐘才有好心民眾上前查看並報警。報案人感嘆，如果有人早一點發現、早一點報案，也許這名駕駛還有救。

57歲石男因連日豪雨，不捨女兒冒雨上學，22日開車載女兒上學後準備返家，上午8時許行經新北市板橋區疑自覺身體不適，硬撐將停車在路中央並開啟警示燈，隨即昏倒，直到20分鐘後，終於有人上前了解並報案。石男已無呼吸心跳，送醫不治。

報案人在PTT八卦版說明發現經過，他表示，他當時開車經過，發現斑馬線正中央停1輛車，按喇叭對方都沒反應，懷疑出事了，一看發現石男倒臥在前座上。他立刻路邊停車，淋雨拍打對方車窗和拉車門，同時報案，可是無法將人叫醒，心想完蛋了。後來警察和救護車很快就到了，破窗、做CPR。

他表示，後來他去上班，沒多久接到警方通知石男不幸過世，他下午去派出所作筆錄，看到石男的小孩也在，心裡有點難受。看監視器才知道，早在當天上午8時20分左右，石男的車就停在車陣裡，後面經過的車輛全都繞過去，沒有人報案，又剛好沒有警察巡邏，直到他上午8時40分左右經過，他成為第一個打電話報案的人。

報案人表示，事後想想，如果有人早一點發現、早一點報案，也許這名駕駛還有救，但可能上班時間，大家都不想管吧？「這時我才覺得原來只要20分鐘，就可以決定了一條生命的去留」。他認為石男做了最好的示範，當發現身體不適時打了P檔停車，沒有造成後續更嚴重的車禍傷害。