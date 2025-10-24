影／桃園網拍夫婦葬身倉庫大火 兒po網：才說等可樂打折要買回家

桃園市桃園區樹仁三街某倉庫昨晨發生火警，大火燃燒4小時，將上百坪倉庫內貨品燒光，失聯的呂姓網拍夫妻已確認葬生火場，呂姓夫妻的兒子今早po文號召網友幫忙清理倉庫，經告知須等檢察官勘驗隨即撤文。桃園市議員黃瓊慧主動聯繫，並允諾協助媒合相關單位幫忙。

呂先生今天凌晨4時餘，在「Threads」標註「火災」po文表示，爸媽在昨天離開他了，原本母子倆還討論可樂的售價，想等打折再買回去，發文動機是想藉助廣大網友可以幫忙清理火災後的倉庫。

他說沒有足夠的錢可以賠償，同時希望爸媽的遺失的部位可以找著，最後希望大家幫忙，獲得至少400餘脆友點紅心、留言、轉發與分享。

不過此篇po文今早9時餘突然消失，並已無法顯示，呂先生po文解釋，將先暫時封鎖等確定後續流程會再公告，文末透露，對於想當網紅的老爸如今應該很開心，因為終於紅了。

市議員黃瓊慧今午表示，呂先生上網求助的貼文，她也看到了，經聯繫告知家屬目前火場還不能進入，得等消防局火調科完成調查及現場勘驗程序，開立完成勘察單據後，才能放行。

呂先生也向她透露，火災之後倉庫現場有許多廢棄物得清運，對於龐大的清運費和車資，讓家屬頭疼不已，求助無門之下，只好上網徵求網友幫忙，黃瓊慧也允諾，後續會再媒合相關單位來協助家屬處理後續事宜。