國道客運行駛中遭恐嚇「要把司機拉下車」 醉客中途被趕下

國光客運基隆開往三重的1802路線，日前有1名男乘客遭指控在車上發酒瘋吵鬧，被司機勸阻後惱羞成怒錯打1999市政專線投訴，並揚言「要把司機拉下車」。後來司機開下高速公路靠站報警，並將男子請下車。

上周六18日晚間6時許，1輛國光客運自基隆轉運站發車準備前往新北市三重，剛上高速公路不久行駛途中，坐在駕駛座右側第一排座位1名滿身酒臭、嚼檳榔劉姓男子，疑似手機開擴音看A片並大聲講話吵鬧，被司機勸阻「不要再講話好嗎？我開車需要專心，拜託！」

劉男心生不滿撥打1999市政服務電話要投訴，還故意把通話聲音放出來。當被告知國道客運是由公路總局負責管理、並請他提供車號與司機姓名，劉男說他不管，就是要投訴，但是看著司機名牌卻不認得字，支支吾吾說不清楚，漸漸惱羞成怒開始撂狠話。

他對著1999話務人員說「如果你們沒辦法處理，我就叫人去處理」，甚至揚言「要把司機拉下車」，還對著司機嗆聲自稱「我6月才剛（坐牢）出來，沒差你這一條！」

後來司機開下高速公路停靠台北市內湖的潭美公園車站，請劉姓男子下車，並打電話報警，主張遭威脅恐嚇心生畏懼，劉男邊罵髒話邊下車、威脅要搭計程車去終點站堵人。但沒等到員警趕抵，司機便將車開走，聲稱車上還有26名乘客，為了不影響乘客權益繼續行駛既定路線。

到了晚間7時40分，司機把車開到新北市三重派出所門口，請求員警隨車保護，稱因擔心劉男真的跑到終點站堵人。警方告知無法陪同上車，隨即聯繫終點站轄區光明派出所派遣警力到三重運動場等候。

員警等到國光客運抵達終點，確定並無滋擾狀況，經詢問是否提告，司機表示還需繼續上班暫不提告。警方依規定填寫工作記錄簿備查，國光客運即駛離。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康