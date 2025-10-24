快訊

慘賠16億又傳砸12億買陶朱隱園！黃立成親上火線超猛回應 網友全跪了

陳亭妃、林俊憲誰出戰台南市長？綠營內參民調曝光 雙方回應這樣說

嚴陣以待！非洲豬瘟進入「緊張階段」 陳駿季：後續會啟動第二輪檢查

台66楊梅段3車連環撞 貨車當場翻覆

桃園電子報／ 桃園電子報

台66線東向17.1K楊梅路段今(24)日上午11時25分許發生車禍，36歲王姓男子駕駛貨車，疑似未保持安全距離，先撞上前方56歲葉姓男子駕駛之砂石車，再偏移碰撞34歲陳姓男子駕駛的大貨車，隨後王男車輛當場翻覆。對此，楊梅警分局表示，該起事故造成王男受輕傷，送醫後沒有大礙。

楊梅分局說明，王男疑似因未保持安全車距，故不慎追撞前方砂石車，之後偏移碰撞同向大貨車後翻覆，警方獲報後於現場協助疏導交通，現場除王男受輕傷，沒有其他人員傷亡。

楊梅分局提到，經警方到場實施酒測，當事人酒測值均為0。有關詳細事故原因，尚待警方進一步調查釐清。

王男疑似未保持安全距離，先撞上前方56歲葉姓男子駕駛之砂石車，再偏移碰撞34歲陳姓男子駕駛的大貨車，隨後王男車輛當場翻覆。圖：讀者提供
王男疑似未保持安全距離，先撞上前方56歲葉姓男子駕駛之砂石車，再偏移碰撞34歲陳姓男子駕駛的大貨車，隨後王男車輛當場翻覆。圖：讀者提供

本文章來自《桃園電子報》。原文：台66楊梅段3車連環撞 貨車當場翻覆

延伸閱讀：

  1. 桃論｜桃園市長提名：民進黨需要陸軍戰將
  2. 壢警邀民眾做公益！挽袖捐熱血拿小熊、禮券

砂石

延伸閱讀

不斷更新／光復節連假首日 國道避開11地雷路段

桃園砂石車自撞電桿倒塌肇逃 慘釀楊梅、龍潭830戶停電

永安漁港南岸停車場施工封閉 楊梅警：連假出遊改停這裡

快改道 國1北上汐止段大貨車和小客車4車連環撞 雙向內側2車道封閉

相關新聞

影／桃園網拍夫婦葬身倉庫大火 兒po網：才說等可樂打折要買回家

桃園市桃園區樹仁三街某倉庫昨晨發生火警，大火燃燒4小時，將上百坪倉庫內貨品燒光，失聯的呂姓網拍夫妻已確認葬生火場，呂姓夫...

嘉義機車騎士闖平交道撞斷桿 阿里山林鐵「栩悅號」列車受損

阿里山林鐵「栩悅號」列車今早行經竹崎灣橋32號平交道時，有一輛機車闖越平交道、撞斷遮斷桿，「栩悅號」列車迎面撞上斷掉的遮...

國道客運行駛中遭恐嚇「要把司機拉下車」 醉客中途被趕下

國光客運基隆開往三重的1802路線，日前有1名男乘客遭指控在車上發酒瘋吵鬧，被司機勸阻後惱羞成怒錯打1999市政專線投訴...

高雄聯結車擦撞分隔島折甘蔗驚險畫面曝光 駕駛驚魂從車中爬出

許姓男子今天中午12時30分駕駛聯結車沿高雄小港區台機路西向東方向行駛，疑因操作不當，車子擦撞分隔島後折甘蔗往路旁衝，驚...

醉漢搭北捷跟乘客起口角 被嗆「下車講」…踉蹌自摔頭破血流

台北捷運淡水信義線劍潭站昨天晚上發生驚悚意外，吳姓男子酒醉搭車途中，疑講話太大聲跟另名乘客邱姓男子發生口角，二人在捷運車...

紗窗老舊掉落砸傷女騎士…海山警協助送醫 找出肇事屋主

新北市蔡姓婦人昨騎車行經板橋區突遭高處掉落紗窗砸中，連人帶車摔傷，警方獲報協助送醫並到路旁社區挨家挨戶詢問，找到紗窗所有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。