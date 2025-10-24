台66線東向17.1K楊梅路段今(24)日上午11時25分許發生車禍，36歲王姓男子駕駛貨車，疑似未保持安全距離，先撞上前方56歲葉姓男子駕駛之砂石車，再偏移碰撞34歲陳姓男子駕駛的大貨車，隨後王男車輛當場翻覆。對此，楊梅警分局表示，該起事故造成王男受輕傷，送醫後沒有大礙。

楊梅分局說明，王男疑似因未保持安全車距，故不慎追撞前方砂石車，之後偏移碰撞同向大貨車後翻覆，警方獲報後於現場協助疏導交通，現場除王男受輕傷，沒有其他人員傷亡。

楊梅分局提到，經警方到場實施酒測，當事人酒測值均為0。有關詳細事故原因，尚待警方進一步調查釐清。

王男疑似未保持安全距離，先撞上前方56歲葉姓男子駕駛之砂石車，再偏移碰撞34歲陳姓男子駕駛的大貨車，隨後王男車輛當場翻覆。圖：讀者提供

本文章來自《桃園電子報》。原文：台66楊梅段3車連環撞 貨車當場翻覆