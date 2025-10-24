高雄聯結車擦撞分隔島折甘蔗驚險畫面曝光 駕駛驚魂從車中爬出

許姓男子今天中午12時30分駕駛聯結車沿高雄小港區台機路西向東方向行駛，疑因操作不當，車子擦撞分隔島後折甘蔗往路旁衝，驚險畫面曝光，所幸許命大，僅輕微擦挫傷，自行從車中爬出，無酒駕行為，事故直至2個小時後才排除。

小港警分局調查，許姓男子（41歲）今天中午12時30分許，駕聯結車沿台機路西向東方向行駛，疑因操作不當，車頭先擦撞快、慢車道分隔島，車頭甩頭和後方車體撞在一起，如折甘蔗，所幸當下無車輛經過，否則後果不堪設想。

事故當下，許男受輕微擦挫傷，自行從駕駛座爬出車外，小港所及交通分隊警方到場處理、測繪，並指揮管制與疏導交通；事故直至2小時後才排除。