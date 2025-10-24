紗窗老舊掉落砸傷女騎士…海山警協助送醫 找出肇事屋主

新北市蔡姓婦人昨騎車行經板橋區突遭高處掉落紗窗砸中，連人帶車摔傷，警方獲報協助送醫並到路旁社區挨家挨戶詢問，找到紗窗所有人陳姓男子，因陳男承諾會支付後續醫療費用，蔡婦暫不提出傷害告訴。

新北市海山警分局昨天中午12時20分接獲報案，板橋區民生路3段發生機車騎士自摔事故，員獲報到場了解，竟是有紗窗自路邊社區大樓高處掉落砸中路過騎士。

據了解，蔡姓婦人（63歲）昨騎車由板橋區長江路3段往新海路方向，行經民生路3段時突遭路旁社區大樓從高處掉落的紗窗砸中，造成頭部擦挫傷，所幸意識清楚，經救護人員檢視並包紮後送亞東醫院治療並無生命危險。

警方隨後聯繫紗窗所有人陳姓男子（25歲）到場了解，疑似紗窗因日曬雨淋，導致材質脆化，老舊未汰換或加裝固定片而自行掉落，他承諾後續將與蔡女聯繫，處理相關醫療及車損賠償事宜，蔡婦也暫不提出傷害告訴。