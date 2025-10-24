影／光復節連假成救難連假…南投山難連環爆 消防員嘆：比平日還累

光復節連假首日，南投縣信義鄉山區接連傳出山域事故，消防人員接連上山救援，一場剛結束，另一場又緊急接報。三天內動員30多人次及直升機1架次，才順利救回兩名山友，隊員幾乎無休待命，忍不住嘆氣「連假比平日還忙」。

南投縣消防局21日上午10時35分接獲通報，68歲徐姓男山友在南三段無雙山失聯。消防局立即啟動搜救行動，並協調空勤總隊出動直升機1架次接載搜救人員上山搜尋。出動警義消5人及林保署水里工作站6人，兵分多路搜山。

由於山區氣候惡劣、路況坍塌，行進困難，搜救人員歷經3日才與失聯者會合，所幸確認平安。搜救人員直到昨晚8時半才全員安全撤離下山，結束漫長任務。

未料隊員才返隊休息，今天上午又接獲第二起山域事故。消防局於11時接獲山友通報，指稱行經八通關古道約2.3公里處，聽見山谷下有男子呼救，因地勢陡峭無法接近，請求緊急救援。

消防局第三大隊立即啟動山域救援機制，調派玉山分隊消防人員整備出勤，共動員消防與義消人員14名，並由東埔派出所所長率2名山警、玉管處塔塔加工作站2名巡查員共同支援。

玉管處巡查員最先抵達現場，發現37歲全姓山友墜落約50公尺深谷（約17層樓高），意識清楚但全身擦傷、腰部疼痛。搜救人員隨後抵達，立即架設繩索，並以SKED捲式擔架固定傷者，合力將人拖拉回步道，再接力搬運下山，於下午2時送抵登山口，由救護車後送醫院治療，整起救援歷時約3小時完成。

南投縣消防局表示，兩起山域救援共動員近30人次及直升機1架次，並整合空勤總隊、林保署南投分署、玉管處及警方等多單位跨機關合作，成功爭取黃金救援時效。