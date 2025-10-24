快訊

高市內閣人事「日本前寫真女星」獲拔擢政務官 網友驚嘆：依舊好美！

桃客司機痛毆高中生2萬元交保 未禮讓行人、辱罵乘客黑歷史曝光

影／光復節連假成救難連假…南投山難連環爆 消防員嘆：比平日還累

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

光復節連假首日，南投縣信義鄉山區接連傳出山域事故，消防人員接連上山救援，一場剛結束，另一場又緊急接報。三天內動員30多人次及直升機1架次，才順利救回兩名山友，隊員幾乎無休待命，忍不住嘆氣「連假比平日還忙」。

南投縣消防局21日上午10時35分接獲通報，68歲徐姓男山友在南三段無雙山失聯。消防局立即啟動搜救行動，並協調空勤總隊出動直升機1架次接載搜救人員上山搜尋。出動警義消5人及林保署水里工作站6人，兵分多路搜山。

由於山區氣候惡劣、路況坍塌，行進困難，搜救人員歷經3日才與失聯者會合，所幸確認平安。搜救人員直到昨晚8時半才全員安全撤離下山，結束漫長任務。

未料隊員才返隊休息，今天上午又接獲第二起山域事故。消防局於11時接獲山友通報，指稱行經八通關古道約2.3公里處，聽見山谷下有男子呼救，因地勢陡峭無法接近，請求緊急救援。

消防局第三大隊立即啟動山域救援機制，調派玉山分隊消防人員整備出勤，共動員消防與義消人員14名，並由東埔派出所所長率2名山警、玉管處塔塔加工作站2名巡查員共同支援。

玉管處巡查員最先抵達現場，發現37歲全姓山友墜落約50公尺深谷（約17層樓高），意識清楚但全身擦傷、腰部疼痛。搜救人員隨後抵達，立即架設繩索，並以SKED捲式擔架固定傷者，合力將人拖拉回步道，再接力搬運下山，於下午2時送抵登山口，由救護車後送醫院治療，整起救援歷時約3小時完成。

南投縣消防局表示，兩起山域救援共動員近30人次及直升機1架次，並整合空勤總隊、林保署南投分署、玉管處及警方等多單位跨機關合作，成功爭取黃金救援時效。

消防局也提醒，十月連假已發生多起山難，秋冬山區氣候多變、山徑濕滑，登山民眾應隨時注意天候變化與路況安全，備妥裝備並結伴同行，以降低風險。

救難人員利用繩索、擔架，將摔落50公尺深谷的山友合力拉上八通關步道。圖／南投縣消防局提供
救難人員利用繩索、擔架，將摔落50公尺深谷的山友合力拉上八通關步道。圖／南投縣消防局提供
八通關古道傳出山友摔落深谷，消防隊員帶著繩索、擔架趕往救援。圖／南投縣消防局提供
八通關古道傳出山友摔落深谷，消防隊員帶著繩索、擔架趕往救援。圖／南投縣消防局提供
救難人員利用繩索、擔架，將摔落50公尺深谷的山友合力拉上八通關步道。圖／南投縣消防局提供
救難人員利用繩索、擔架，將摔落50公尺深谷的山友合力拉上八通關步道。圖／南投縣消防局提供

南投縣 山友 直升機 光復節 消防人員 山難

延伸閱讀

島內難留人？光復連假桃機5點半塞爆 網友高呼「讓國旅死透」引熱議

光復節連假疏運 26日增開台北往返澎湖航班

光復節連假湧觀光客...業者憂廚餘無處去 南市周日加開廚餘進場

不斷更新／光復節連假首日 國道避開11地雷路段

相關新聞

嚇破膽！Youtuber夜遊高雄廢棄學校 驚見男屍躺車內

在Youtube上有超過60萬訂閱數的知名網紅「未來男友Liann」日前到高雄市美濃區已廢校的高美醫專夜遊探險時，見校內...

嘉義機車騎士闖平交道撞斷桿 阿里山林鐵「栩悅號」列車受損

阿里山林鐵「栩悅號」列車今早行經竹崎灣橋32號平交道時，有一輛機車闖越平交道、撞斷遮斷桿，「栩悅號」列車迎面撞上斷掉的遮...

高雄聯結車擦撞分隔島折甘蔗驚險畫面曝光 駕駛驚魂從車中爬出

許姓男子今天中午12時30分駕駛聯結車沿高雄小港區台機路西向東方向行駛，疑因操作不當，車子擦撞分隔島後折甘蔗往路旁衝，驚...

醉漢搭北捷跟乘客起口角 被嗆「下車講」…踉蹌自摔頭破血流

台北捷運淡水信義線劍潭站昨天晚上發生驚悚意外，吳姓男子酒醉搭車途中，疑講話太大聲跟另名乘客邱姓男子發生口角，二人在捷運車...

紗窗老舊掉落砸傷女騎士…海山警協助送醫 找出肇事屋主

新北市蔡姓婦人昨騎車行經板橋區突遭高處掉落紗窗砸中，連人帶車摔傷，警方獲報協助送醫並到路旁社區挨家挨戶詢問，找到紗窗所有...

影／光復節連假成救難連假…南投山難連環爆 消防員嘆：比平日還累

光復節連假首日，南投縣信義鄉山區接連傳出山域事故，消防人員接連上山救援，一場剛結束，另一場又緊急接報。三天內動員30多人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。