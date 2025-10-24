快訊

高市內閣人事「日本前寫真女星」獲拔擢政務官 網友驚嘆：依舊好美！

桃客司機痛毆高中生2萬元交保 未禮讓行人、辱罵乘客黑歷史曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

嚇破膽！Youtuber夜遊高雄廢棄學校 驚見男屍躺車內

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

在Youtube上有超過60萬訂閱數的知名網紅「未來男友Liann」日前到高雄市美濃區已廢校的高美醫專夜遊探險時，見校內停放一輛小客車上前查看，竟驚見有男屍躺車內，當場嚇破膽報警。旗山警方證實有男子陳屍，死亡時間至少一周，已流出屍水，詳細死因仍須釐清。

據了解，YouTuber「未來男友Liann」與另名網紅「丸子King」是在17日晚間8時許時前往高美醫專的廢棄舊校區內，當時2人正在周邊夜遊探險、拍攝影片素材，沒想到看到一輛可疑的小客車上前查看時，竟然看到車內有男子坐臥在駕駛座上，雖當下立即報案，但消防救護人員到場後確認，該車內男子早已無生命跡象。

據查，死者為47歲的廖姓男子，戶籍地在高雄市田寮區，根據警消初步研判死亡時間約一周，但現場車內外並無明顯外力介入情形，警方在事後已通知死者家屬製作筆錄，並於日前由橋頭地檢署完成相驗與解剖程序。

旗山警分局。記者巫鴻瑋／攝影
旗山警分局。記者巫鴻瑋／攝影

死亡 男友 網紅

延伸閱讀

影／高雄躍上BLACKPINK官方影片 陳其邁笑喊「高雄好ㄅㄧㄤˋ」

影／台中非洲豬瘟300公斤肉品轉售高雄遭攔截 衛生局：封存銷毀

日YouTuber曝台灣人「三大急性子行為」　笑問：把排隊當人生目標？

BLACKPINK高雄演唱會完美收官　Jisoo繁體中文告白粉絲

相關新聞

嚇破膽！Youtuber夜遊高雄廢棄學校 驚見男屍躺車內

在Youtube上有超過60萬訂閱數的知名網紅「未來男友Liann」日前到高雄市美濃區已廢校的高美醫專夜遊探險時，見校內...

嘉義機車騎士闖平交道撞斷桿 阿里山林鐵「栩悅號」列車受損

阿里山林鐵「栩悅號」列車今早行經竹崎灣橋32號平交道時，有一輛機車闖越平交道、撞斷遮斷桿，「栩悅號」列車迎面撞上斷掉的遮...

高雄聯結車擦撞分隔島折甘蔗驚險畫面曝光 駕駛驚魂從車中爬出

許姓男子今天中午12時30分駕駛聯結車沿高雄小港區台機路西向東方向行駛，疑因操作不當，車子擦撞分隔島後折甘蔗往路旁衝，驚...

醉漢搭北捷跟乘客起口角 被嗆「下車講」…踉蹌自摔頭破血流

台北捷運淡水信義線劍潭站昨天晚上發生驚悚意外，吳姓男子酒醉搭車途中，疑講話太大聲跟另名乘客邱姓男子發生口角，二人在捷運車...

紗窗老舊掉落砸傷女騎士…海山警協助送醫 找出肇事屋主

新北市蔡姓婦人昨騎車行經板橋區突遭高處掉落紗窗砸中，連人帶車摔傷，警方獲報協助送醫並到路旁社區挨家挨戶詢問，找到紗窗所有...

影／光復節連假成救難連假…南投山難連環爆 消防員嘆：比平日還累

光復節連假首日，南投縣信義鄉山區接連傳出山域事故，消防人員接連上山救援，一場剛結束，另一場又緊急接報。三天內動員30多人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。