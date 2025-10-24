快訊

小貨車違停在待轉格，還要待轉的騎士別擋路。圖：翻攝自Threads@tingsioh.hu
桃園市一名機車騎士日前行經中壢區環北路，準備待轉進六和路時，待轉格竟被一台小貨車佔據，騎士只好在後方等候，沒想到卻被小貨車司機說擋到他卸貨。騎士禮貌請對方等一下，他等等綠燈就要轉彎離開，下秒貨車司機竟暴怒，疑似企圖拿車斗的木板攻擊騎士，此時一位「正義姐」挺身而出，指責司機想動手，讓騎士相當感動。至於貨車司機違停在待轉格的部分，中壢警分局表示，此舉涉嫌違反《道路交通管理處罰條例》，最高可罰1200元。

中福派出所副所長孫明輝表示，依據《道路交通管理處罰條例》第56條，汽車駕駛人若在顯有妨礙其他人、車通行之處所停車者，可處600元以上、1200元以下罰鍰。

警方呼籲，民眾切勿貪圖一時方便，將車輛臨停在人行道、巷口轉角、紅線或公車站牌前，不僅影響交通秩序，更容易造成視線死角，引發交通事故。請駕駛人務必於合法處所停車，共同維護用路安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：扯！小貨車違停機車待轉格 騎士被嫌擋路還險遭木板擊中

桃園 違停 中壢

