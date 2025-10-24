聽新聞
嘉義機車騎士闖平交道撞斷桿 阿里山林鐵「栩悅號」列車受損
阿里山林鐵「栩悅號」列車今早行經竹崎灣橋32號平交道時，有一輛機車闖越平交道、撞斷遮斷桿，「栩悅號」列車迎面撞上斷掉的遮斷桿，守車大燈、車廂側面損傷，機車騎士臉部受傷，事故導致栩悅號列車延誤，另阿里山線5班次受影響，共影響132名乘客。
據了解，事發當下警燈音正常作動且遮斷桿已放下，60歲何姓婦人騎機車闖越平交道，不慎撞斷遮斷桿，「栩悅號」列車10時5分行經32號平交道，迎面撞上遮斷桿，且刮傷列車側面，列車與機車無直接碰撞，何婦受傷自行就醫，詳細肇事責任仍待警方釐清。
林鐵及文資處指出，事故造成栩悅號延誤31分鐘，影響乘客58人；另有5班次開往阿里山列車延誤24分鐘，影響乘客共74人，已立即報警處理，並將請警方依公共危險罪辦理，針對栩悅號守車大燈、車廂側面損傷，將向對方求償後續維修等相關損失。
林鐵及文資表示，依據道路交通管理處罰條例第54條規定，闖越平交道可處1萬5千元以上9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年。因而肇事者，吊銷其駕駛執照，籲請用路人遵守交通規則，停等待列車通過後再通行，以維行車及自身安全。
