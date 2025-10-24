司機施暴因遭辱？她反問「哪個字違法」：請學生家長告到底

桃園1名公車司機涉嫌對學生動粗，警方接獲報案到場了解情形。記者陳恩惠／翻攝

桃園客運1名司機涉嫌暴打學生衝突事件，律師李怡貞在「女人大律師李怡貞」臉書粉專表示，請學生家長一定要告到底，就算被認定互毆，也要為自己能培養出這麼優秀有正義感的孩子而驕傲，並且向桃園客運請求連帶責任的賠償，讓孩子知道是非對錯。

「毫無疑問的桃園客運的司機就是流氓無賴」，李怡貞表示，事件是有2名學生先後被司機以負面情緒、挑釁語言的方式，質疑投錢金額是否為18元，並無端堅持學生只有投13元。第1人非常有禮貌，選擇容忍解釋並且下車，司機也沒退錢。第2人顯然是看不下去司機流氓樣，而且明顯針對學生才出口，講了司機。

「從頭到尾都是司機以為開車最大，找碴、耍流氓」。她表示，司機在學生下車後，還辱罵學生低能兒，以及一堆碎碎念，正義感爆棚同車的學生看不下去，才回嘴「你連錢都不會算，這輩子就這樣了」。其實講的也沒錯，當司機連錢都不會算，態度又差，這輩子就整天找碴厭世這樣。「哪裡有錯？那邊侮辱？哪個字違法？」結果就被司機追下車往頭臉狂揍。拳拳到位的揍。

李怡貞表示，很顯然司機覺得學生也是說對了，「只是太真實自己無法接受，反應才這麼激烈」。設身處地，她要是該名學生，應該也會講相同的話。但不對等的身形以及力道，她極可能被揍到加護病房裡面。現在的社會，講實話反而被鄉愿大力撻伐指責學生不對，實在不分青紅皂白的很幽默。

被害學生如果因還手被認定互毆，李怡貞表示，本也該對自己年紀輕輕就終於揍到流氓負起責任，未成年的話更不用擔心刑責，絕對不要向惡勢力妥協。