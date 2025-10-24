快訊

NBA／葛登50分、約柯奇大三元也擋不住！柯瑞飆42分助勇士OT逆轉金塊

空服員之死…長榮航空調查出爐 資方允諾研擬增加請病假裕度

「破產了！」非洲豬瘟讓梧棲養豬場一夕倒閉 老農：兒今去找工作

聽新聞
0:00 / 0:00

司機施暴因遭辱？她反問「哪個字違法」：請學生家長告到底

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

桃園1名公車司機涉嫌對學生動粗，警方接獲報案到場了解情形。記者陳恩惠／翻攝
桃園1名公車司機涉嫌對學生動粗，警方接獲報案到場了解情形。記者陳恩惠／翻攝

桃園客運1名司機涉嫌暴打學生衝突事件，律師李怡貞在「女人大律師李怡貞」臉書粉專表示，請學生家長一定要告到底，就算被認定互毆，也要為自己能培養出這麼優秀有正義感的孩子而驕傲，並且向桃園客運請求連帶責任的賠償，讓孩子知道是非對錯。

「毫無疑問的桃園客運的司機就是流氓無賴」，李怡貞表示，事件是有2名學生先後被司機以負面情緒、挑釁語言的方式，質疑投錢金額是否為18元，並無端堅持學生只有投13元。第1人非常有禮貌，選擇容忍解釋並且下車，司機也沒退錢。第2人顯然是看不下去司機流氓樣，而且明顯針對學生才出口，講了司機。

「從頭到尾都是司機以為開車最大，找碴、耍流氓」。她表示，司機在學生下車後，還辱罵學生低能兒，以及一堆碎碎念，正義感爆棚同車的學生看不下去，才回嘴「你連錢都不會算，這輩子就這樣了」。其實講的也沒錯，當司機連錢都不會算，態度又差，這輩子就整天找碴厭世這樣。「哪裡有錯？那邊侮辱？哪個字違法？」結果就被司機追下車往頭臉狂揍。拳拳到位的揍。

李怡貞表示，很顯然司機覺得學生也是說對了，「只是太真實自己無法接受，反應才這麼激烈」。設身處地，她要是該名學生，應該也會講相同的話。但不對等的身形以及力道，她極可能被揍到加護病房裡面。現在的社會，講實話反而被鄉愿大力撻伐指責學生不對，實在不分青紅皂白的很幽默。

被害學生如果因還手被認定互毆，李怡貞表示，本也該對自己年紀輕輕就終於揍到流氓負起責任，未成年的話更不用擔心刑責，絕對不要向惡勢力妥協。

桃園 律師 未成年

延伸閱讀

嫌他跟客人聊天太吵怒嗆閉嘴 北市足體養生館2師傅打起來

學生搭公車遭痛毆引譁然 他見關鍵對話嘆：司機自找的

公車司機痛扁學生…Cheap還原事件脈絡 網友：離開駕駛座就是完輸

遭司機施暴受害者是資優生 校方信曝非搭霸王車、促桃園客運正視此事

相關新聞

司機施暴因遭辱？她反問「哪個字違法」：請學生家長告到底

桃園客運1名司機涉嫌暴打學生衝突事件，律師李怡貞在「女人大律師李怡貞」臉書粉專表示，請學生家長一定要告到底，就算被認定互...

獨／陸軍「勇虎」戰車機動任務履帶突斷 卡明新科大前下坡

陸軍第六軍團一輛CM-11「勇虎」戰車，今天清晨5時許行經新竹縣台一線明新科技大學前下坡路段時，因履帶突然斷裂，戰車卡在彎道動彈不得。由於戰車體型龐大，引起不少民眾注目，軍方隨即出動大型吊車排除，所幸未釀成任何交通事故或人員傷亡。

桃園公車司機打人案延燒波及公親 詹江村：我為什麼要道歉

桃園客運公車司機毆打學生事件延燒，網路平台Threads一名自稱學生姑姑的網友稱孩子只是替人平反，卻被人譏笑出風頭，質疑...

桃園公車司機打人 凸顯客運業勞動條件差、人力荒困境

桃園客運公車司機與學生乘客在車上起口角，司機衝下車扭打，乘客濺血鼻梁斷裂，最後雙方互控傷害。司機暴力相向應遭譴責，也已遭桃客開除，事後面臨告訴等問題，代價慘重。這只是台灣各地大眾運輸營運困境的冰山一角，在長期虧損、勞動條件差、人力荒等各種不利因素難以解決，類似的問題仍會持續發生。

嫌他跟客人聊天太吵怒嗆閉嘴 北市足體養生館2師傅打起來

台北市中山區龍江路上某間足體養生館日前發生「師傅互毆」，一名王姓師傅疑不滿另名資深的王姓師傅頻頻跟顧客聊天，覺得很吵，開...

學生搭公車遭痛毆引譁然 他見關鍵對話嘆：司機自找的

桃園客運司機因為質疑學生上車少投錢，雙方爆發口角，甚至司機還將其中一位學生打到鼻梁斷了，引發社會輿論熱議。長期關注交通各種議題的Youtuber「通勤者之歌」發文分析這起事件的關鍵，認為雖然兩造都有錯，但不應該動手打人，直言這是司機自找的。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。