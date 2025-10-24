嫌他跟客人聊天太吵怒嗆閉嘴 北市足體養生館2師傅打起來
台北市中山區龍江路上某間足體養生館日前發生「師傅互毆」，一名王姓師傅疑不滿另名資深的王姓師傅頻頻跟顧客聊天，覺得很吵，開口要求對方不要講話，釀資深師傅不滿徒手攻擊，被打的師傅不滿也還手回擊，雙方互毆互告傷害，警方受理後通知到案後送辦。
中山警方13日受理民眾報案，龍江路某間足體養生館有員工互告，詢問得知是12日晚上5點55分，41歲王姓師傅跟57歲王姓師傅在店內互毆，雙方不滿互相提告傷害罪。
據了解，互毆起因是41歲師傅跟57歲師傅在工作上本來就有嫌隙，41歲師傅不滿資深的在工作幫客人按摩時又一直在講話，怒嗆「可不可以閉嘴」，資深的師傅不滿被嗆，才起身動手毆打。
當時足體養生館還有至少3名客人，其他員工看到2名師傅「打起來了」趕緊勸架，衝突僅發生1分鐘就結束。
