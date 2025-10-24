劉姓司機把學生壓在地上、朝鼻樑揮拳，導致學生滿臉是血。圖：翻攝自Threads@hhaok.216

桃園客運一名劉姓司機22日傍晚駕駛學生專車時，質疑一名高中生逃票，甚至一路碎念稱對方是「低X兒」，其他學生為了替同學出氣，下車時忍不住嗆司機，反遭對方痛扁送醫，在網路上引發熱烈討論，更有網友挖出劉姓司機過去的黑歷史，原來他不是第一次曾經與乘客發生爭執，甚至曾經罵乘客「下賤」，因此鬧上法院，不過法官最後判他無罪。

據悉，22日晚間一名男學生遭劉姓司機質疑少投車資，即便學生理性向司機說明自己有投足，司機仍不相信，學生只好無奈下車，決定向教官反映。沒想到劉姓司機一路上仍不斷碎念，還說「我很少跟低X兒講話」，另名男學生看不下去，下車時嗆司機「錢都不會數，你這輩子就這樣算了。」結果激怒司機，雙方在車外爆發肢體衝突，司機把學生壓在地上、朝鼻樑揮拳，導致學生滿臉是血。事後雙方互告傷害，司機也因此被桃客開除。

有網友找到過去的判決書，發現劉姓司機去(113)年6月才與其他乘客發生爭執，因此鬧上法院。根據判決書內容，一名乘客未告知付款方式即先行入座，與劉姓司機爆發口角，結果司機脫口而出「你這麼下賤」，遭乘客以公然侮辱罪提告。

桃園地方法院審理時，根據車內監視器畫面佐證，劉姓司機確實有說出「下賤」等字眼，不過司機辯稱自己是受到驚嚇才會這樣說話。法官則認為，劉姓司機並非毫無理由與乘客爭執，當時乘客未按公司規定先付款再入座，導致劉姓司機為了表達不滿才說出不雅字眼，且不足以損害乘客社會名譽，因此判司機無罪。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃客司機痛毆學生遭開除 曾罵乘客「下賤」鬧上法院