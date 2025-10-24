獨／陸軍「勇虎」戰車機動任務履帶突斷 卡明新科大前下坡

陸軍第六軍團一輛CM-11「勇虎」戰車，今天清晨5時許行經新竹縣台一線明新科技大學前下坡路段時，因履帶突然斷裂，戰車卡在彎道動彈不得。由於戰車體型龐大，引起不少民眾注目，軍方隨即出動大型吊車排除，所幸未釀成任何交通事故或人員傷亡。

陸軍第六軍團指揮部表示，所屬裝甲542旅一輛CM11戰車於上午執行任務期間，行經新竹湖口鄉台1號道路段，因右邊履帶斷裂，暫停路邊由保修小組進行檢測並完成狀況排除。

六軍團指出，國軍秉務實態度執行實戰化訓練，執行演練期間任何突發狀況，都視為訓練環節，均有助於官兵累積實戰經驗及整體戰力提升；本部將要求各部隊持續加強裝備維保及狀況演練，落實戰訓本務。

CM-11「勇虎」戰車是陸軍主力戰車，是將M48A5的砲塔與M60A3的車體結合，並搭配M1戰車等級的射控系統所開發的「混種」戰車。它由美國通用動力公司與中華民國陸軍戰甲車發展中心合作研發，於1990年正式公開，是中華民國第一款自製的主力戰車。