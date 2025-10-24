聽新聞
影／高雄女駕駛無號誌路口撞傷女騎士 安全規則揭曉誰對誰錯
陳姓女子昨天下午駕車行經高市民族一路無號誌巷弄口，撞上右方騎機車的74歲林姓老婦，林婦機車卡車頭，人摔倒受傷；警方到場發現地上沒寫「停、讓」字樣，也看不出支幹道，但道路交通安全規則規定陳女左方車應暫停讓林婦右方車先行，詳細肇責待釐清。
左營警分局交通分隊昨天下午3時許，獲報在民族一路901巷26弄口有交通事故發生，立即派員前往處理。
警方到場了解，發現陳姓女子（22歲）當時駕車沿民族一路901巷東向西方向行駛，騎機車的林姓老婦（74）沿901巷26弄北向南行駛，雙方至案發地點擦撞，事故導致林婦機車卡在轎車前車頭，林全身擦挫傷，幸意識清楚，送醫無大礙；事後對雙方施以酒測，均無酒駕行為。
警方在場測繪事故現場的地上沒寫「停、讓」字樣，看不出支道還是幹道，雙方路權一樣，但依據道路交通安全規則第102條第1項第2款規定，汽車行駛至無號誌的交岔路口，同為直行車或轉彎車者，左方車應暫停讓右方車先行。
當時林婦騎機車是右方車，理應駕車的陳女要暫停讓林婦先行，但依據同法第93條1項2款規定，行經無號誌交岔路口時，均應減速慢行，作隨時停車的準備，詳細肇責在警方測繪、蒐證後，移交交通大隊釐清肇責。
