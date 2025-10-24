快訊

學生搭公車遭痛毆引譁然 他見關鍵對話嘆：司機自找的

聯合新聞網／ 綜合報導

桃園客運司機因為質疑學生上車少投錢，雙方爆發口角，甚至司機還將其中一位學生打到鼻梁斷了，引發社會輿論熱議。長期關注交通各種議題的Youtuber「通勤者之歌」發文分析這起事件的關鍵，認為雖然兩造都有錯，但不應該動手打人，直言這是司機自找的。

「通勤者之歌」在臉書粉專發文表示，一開始以為是學生少投錢還嗆司機，後來了解來龍去脈，才知道是另一位同學被質疑，但司機數都沒數就開罵。當學生下車後，司機還繼續言語羞辱：「我在做功德，很少跟低能兒講話」，讓他覺得這名司機不只侮辱了當事的學生，也是歧視智能障礙的特教學生。

不過作者也表示，挨打的學生回嘴一句「數錢都不會，這輩子就這樣了」，其實也隱含對基層工作者的不尊重，但不管如何，這都不應該是使用暴力的理由。他認為成年人被未成年人羞辱會有情緒可以理解，但這也是司機自找的，「態度好一點，不要口出惡言先講別人低能兒，我相信學生也不會開嘴啦」。對於網路上有些留言在攻擊學校，他也批評「都民國幾年了，還沉溺在升學主義的遺毒？」

「通勤者之歌」提到去年雲林也有一起司機毆打學生的事件，他說公車司機是個高工時、休假時間少、高強度的工作，但並沒有得到應有的尊重，以至於人力持續短缺，凸顯出整體的勞動環境很糟糕，公司也無法撥出資源去維持司機的心理健康。作者認為勞動條件若不改善，駕駛跟乘客的衝突只會越來越多，最後導致大眾運輸發展的惡性循環，讓更多人寧願自己開車上路，造成更塞更危險的交通環境。

貼文引起不少人共鳴，多數網友認同作者的看法，「學生嘴司機有錯，但司機起初也先口出惡言不是嗎？」、「還好有車上這錄影，不然學生被誤會很大」、「自己嘴別人可以，被別人嘴一下就忘了工作責任下車打人，自己證明這輩子真的就這樣了」、「他（司機）都忘了他是手握方向盤，掌握車上乘客安全的職業駕駛，這種人開車在路上根本危險，怒路症隨時爆發」。

桃園客運學生專車司機下車後與學生扭打，互毆影片深夜在網路瘋傳，桃園市議員黃瓊慧了解後，希望調閱車內行車記錄器，還原真相釐清雙方衝突之因。 圖擷自「黃瓊慧桃園觀察日記」臉書粉專
桃園客運學生專車司機下車後與學生扭打，互毆影片深夜在網路瘋傳，桃園市議員黃瓊慧了解後，希望調閱車內行車記錄器，還原真相釐清雙方衝突之因。 圖擷自「黃瓊慧桃園觀察日記」臉書粉專
臉書粉專「通勤者之歌」認為公車司機不要先口出惡言，也就不會被學生回嗆。 圖擷自臉書粉專「通勤者之歌」
臉書粉專「通勤者之歌」認為公車司機不要先口出惡言，也就不會被學生回嗆。 圖擷自臉書粉專「通勤者之歌」

公車駕駛 桃園

